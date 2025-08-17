Toutes les caractéristiques du Google Pixel 10 Pro Fold révélées avant l’annonce officielle ?

Une nouvelle fuite d’informations révèle ce qui pourrait être l’intégralité des caractéristiques techniques du prochain Pixel 10 Pro Fold. Les principales spécificités attendues de ce modèle Google se dévoilent ainsi avant son annonce officielle.

Tl;dr Fuite majeure des spécifications du Pixel 10 Pro Fold

Écran intérieur de 8 pouces, recharge filaire à 30W

Lancement prévu le 9 octobre à partir de 1 799 $

Une fuite d’envergure avant l’événement Made By Google

À l’approche de l’événement Made By Google, les spéculations vont bon train autour du prochain fleuron pliant de la marque : le Pixel 10 Pro Fold. Cette fois, c’est le site allemand Winfuture qui frappe fort en dévoilant une fiche technique presque exhaustive du futur smartphone. Si certains éléments avaient déjà filtré ici ou là, quelques détails inédits apportent une lumière nouvelle à quelques semaines seulement de la présentation officielle.

Des écrans lumineux et un design affiné

D’après ces révélations, le futur modèle se distinguerait notamment par deux écrans OLED : un écran externe de 6,4 pouces et, surtout, une dalle intérieure de 8 pouces baptisée « Super Actua Flex ». Autre point notable, la luminosité pourrait atteindre un impressionnant plafond de 3 000 nits – soit environ 10 % de plus que le modèle précédent. Cette avancée placerait indéniablement le nouveau Pixel parmi les références en matière de visibilité et d’affichage.

Des caractéristiques techniques peaufinées… et quelques surprises

Du côté des performances, la présence du processeur maison Google Tensor G5, couplé à une puce de sécurité Titan M2, augure d’une expérience fluide et sécurisée. La mémoire vive s’élèverait à 16 Go, tandis que plusieurs capacités de stockage seraient proposées : 256 Go, 512 Go ou même un impressionnant téraoctet. Parmi les autres points essentiels :

Batterie robuste de 5 015 mAh avec charge filaire rapide à 30W (une évolution par rapport aux précédentes rumeurs qui annonçaient seulement 24W)

Compatibilité Qi2 pour la charge sans fil à 15W – idéal pour les accessoires magnétiques attendus comme les Pixel Snap

Certification d’étanchéité IP68 pour une résistance accrue aux éléments

Concernant la photo, le bloc optique resterait proche du modèle antérieur : capteur principal de 48 Mpx, ultra grand-angle à 10,5 Mpx et téléobjectif x5 (10,8 Mpx), capable selon Winfuture d’un zoom optique x10 sans perte. Deux caméras selfies complèteraient l’ensemble.

Alors que la sortie serait calée au 9 octobre, le tarif débuterait vraisemblablement à 1 799 $, soit l’identique du Pixel Fold précédent. Aucune hausse prévue en Allemagne selon Winfuture – signe qu’Alphabet/Google préfère jouer la stabilité sur ce segment compétitif. Bien sûr, il faudra attendre les premiers tests pour juger si ce pliant comblera réellement les attentes… Mais déjà, sur le papier, il s’annonce solide face à la concurrence des Samsung Galaxy Z Fold ou du très attendu « iPhone Flip ».