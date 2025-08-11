Samsung Galaxy Z Fold 7 face au Google Pixel 10 Pro Fold : quel pliable dominera ?

Alors que Samsung s’apprête à dévoiler son Galaxy Z Fold 7, Google prépare aussi le lancement du Pixel 10 Pro Fold. Les deux géants rivalisent d’innovations pour séduire les adeptes de smartphones pliables et dominer ce marché en pleine expansion.

Tl;dr Le Galaxy Z Fold 7 surpasse en innovation matérielle.

Pixel 10 Pro Fold vise un prix plus abordable.

Google mise sur l’IA et une batterie améliorée.

Un duel annoncé sur le marché des téléphones pliables

Dans l’univers des smartphones pliables, l’année 2025 semble déjà marquée par une confrontation attendue : celle du Samsung Galaxy Z Fold 7 face au prochain Pixel 10 Pro Fold. Certes, la proposition de Google n’a pas encore fait d’apparition officielle, mais les informations qui circulent dessinent les contours d’un face-à-face inédit, où chaque constructeur affûte ses arguments.

Innovation matérielle contre offensive tarifaire

Dévoilé en juillet, le Galaxy Z Fold 7 incarne le sommet technologique de Samsung, à un tarif jamais vu pour la marque — à partir de 1 999 dollars. En réponse, les rumeurs laissent entendre que le Pixel 10 Pro Fold, attendu lors de l’événement « Made by Google » du 20 août, pourrait être proposé à un prix revu à la baisse : aux alentours de 1 600 dollars, soit moins cher que son prédécesseur et bien en-deçà du géant coréen. Cette stratégie pourrait séduire les utilisateurs prêts à concéder quelques concessions techniques pour réaliser une économie substantielle.

Bataille sur les performances et l’endurance

Le nouveau venu de Samsung, notablement plus léger que la génération précédente et doté d’écrans élargis (8 pouces à l’intérieur, 6,5 pouces à l’extérieur), s’impose aussi grâce à un bond en photographie : capteur principal de 200 MP, caméra perforée sur écran… De quoi prendre l’avantage sur le papier. Pourtant, là où le bât blesse pour certains, c’est que la batterie n’évolue pas (4 400 mAh) et que la charge demeure inchangée. À l’inverse, selon les indiscrétions, le futur pliable de Google embarquerait une batterie plus généreuse (jusqu’à 5 015 mAh), compatible avec Qi2 pour la recharge sans fil.

Voici ce qui distingue particulièrement ces modèles :

Niveau d’étanchéité : Le Pixel viserait une certification IP68 contre IP48 seulement pour le Samsung.

Le Pixel viserait une certification IP68 contre IP48 seulement pour le Samsung. Mémoire : Jusqu’à 16 Go de RAM pour Google selon certaines sources.

Jusqu’à 16 Go de RAM pour Google selon certaines sources. Mises à jour : Sept ans garantis chez les deux constructeurs.

L’intelligence artificielle comme terrain décisif ?

Sur le volet logiciel, difficile d’ignorer les ambitions grandissantes des deux marques en matière d’intelligence artificielle. La dernière version One UI introduit des fonctionnalités AI poussées chez Samsung, tandis que la gamme Pixel continue d’impressionner par ses assistants photo et ses outils algorithmiques maison. Reste que malgré ses qualités indéniables – design épuré, coloris variés – le Pixel ne devrait pas bouleverser sa partie photo cette année.

Si le suspense reste entier quant au résultat final de ce duel très attendu, il ne fait guère de doute : cette bataille des pliables promet d’animer durablement le segment haut de gamme du marché mobile.