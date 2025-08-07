Google Pixel 10 : sortie prévue le 20 août, zoom sur ses 7 principales nouveautés attendues

Le prochain smartphone de Google, le Pixel 10, est attendu pour le 20 août. À l’approche de sa sortie, les spéculations vont bon train concernant sept améliorations majeures qui pourraient transformer l’expérience utilisateur.

Tl;dr Le Pixel 10 offrirait un téléobjectif inédit en entrée de gamme.

Nouveau processeur conçu par Google pour plus de performances.

pour plus de performances. Batterie et charge sans fil améliorées attendues.

Un virage technologique décisif pour la gamme Pixel

À quelques jours de l’événement Made by Google, l’excitation monte autour du futur Pixel 10. Selon les multiples fuites, le modèle d’entrée de gamme pourrait franchir un cap jamais atteint jusque-là. En effet, tout indique que ce nouveau smartphone s’alignerait sur la version « Pro », notamment grâce à l’intégration d’un téléobjectif – une première pour la déclinaison la plus abordable. Les amateurs de photo devraient ainsi voir débarquer un zoom optique 5x, fonctionnalité jusqu’alors réservée aux modèles haut de gamme. Cependant, quelques concessions seraient à prévoir : la résolution du capteur principal passerait de 50 à 48 Mpx et celle de l’ultra grand-angle chuterait à 12 Mpx, probablement pour absorber le coût de cette nouveauté.

Une autonomie et une recharge repensées

Côté endurance, des rumeurs persistantes évoquent une batterie revue à la hausse – on parle d’une capacité atteignant 4 970 mAh. Ce chiffre place le Pixel 10 largement devant certains concurrents directs comme le Galaxy S25. Mais ce n’est pas tout : l’adoption très attendue du standard Qi2 permettrait enfin de profiter d’une recharge sans fil magnétique efficace, baptisée ici « Pixelsnap ». Cette avancée s’accompagnerait d’accessoires dédiés signés Google, et garantirait au minimum une puissance de charge de 15W avec le chargeur approprié.

Puce sur mesure et IA omniprésente

Dans les coulisses techniques, l’innovation ne faiblit pas. Pour la première fois, le futur smartphone embarquerait un processeur entièrement développé en interne par Google, sans recours aux architectures d’Exynos. La fabrication en gravure 3 nm par TSMC, similaire à ce qui équipe les derniers fleurons d’Apple ou de Qualcomm, laisse espérer des gains notables en performance comme en efficacité énergétique. Par ailleurs, l’intelligence artificielle reste au centre des promesses avec une nouvelle fonction baptisée « Speak to Tweak » : il suffirait désormais d’indiquer vocalement les retouches souhaitées sur ses photos pour que l’appareil exécute ces commandes.

Nouveaux atouts et positionnement tarifaire stable

Ce n’est pas tout : la stabilisation vidéo devrait faire un bond en avant, certains bruits comparant déjà le résultat potentiel à celui offert par les gimbals professionnels tels que le DJI Osmo Mobile 6. Côté prix, malgré ces évolutions marquantes, les tarifs devraient rester inchangés : le Pixel 10 démarrerait à 799 $, tandis que les versions Pro et Pro Fold conserveraient leur positionnement habituel. Enfin, selon les informations glanées avant la présentation officielle, chaque modèle serait livré avec plusieurs mois d’abonnement au service IA premium de la marque.

Si toutes ces informations se confirment lors de la keynote prévue dans deux semaines, cette génération pourrait bien marquer un tournant majeur dans l’histoire du Pixel.