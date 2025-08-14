Google dévoile le Pixel 10 Pro Fold via un teaser qui célèbre le plaisir de découvrir l’inattendu

Google dévoile un premier aperçu officiel de son Pixel 10 Pro Fold, mettant en avant l’expérience unique procurée par son ouverture. Cette annonce attise la curiosité autour de ce smartphone pliant et de ses fonctionnalités innovantes.

Tl;dr Pixel 10 Pro Fold teasé avant présentation officielle.

Design quasi identique au Pixel 9 Pro Fold.

Nouvelles fonctionnalités attendues : Qi2, IP68, Tensor G5.

Google prépare l’arrivée du Pixel 10 Pro Fold

Difficile d’ignorer la montée en puissance de la communication autour du prochain Pixel 10 Pro Fold. À l’approche de l’événement « Made by Google » attendu dans quelques jours, le géant américain intensifie les teasers sur son futur smartphone pliant. Dernière opération en date : une vidéo qui célèbre non seulement le plaisir d’ouvrir un nouvel appareil, mais aussi celui, bien plus rare, d’en déplier physiquement l’écran. Une approche qui contraste avec la récente moquerie à l’égard d’Apple et de ses difficultés à faire évoluer Siri ou sa nouvelle intelligence artificielle.

Aperçus et design : peu de surprises visuelles

En observant de plus près ce que laisse entrevoir ce teasing officiel, un constat s’impose : ceux qui espéraient une rupture esthétique risquent d’être déçus. Le dos du téléphone révélé dans la vidéo ressemble trait pour trait à celui du Pixel 9 Pro Fold. Même silhouette, même gabarit — aucun bouleversement majeur ne semble se profiler côté design. La nouveauté viendrait surtout de la couleur « Moonstone », récemment apparue dans plusieurs fuites, un gris subtilement revisité destiné à séduire les amateurs de sobriété.

Nouvelles spécificités techniques sous le capot

Mais si la forme n’évolue guère, le fond réserve quelques avancées. D’après les multiples fuites ayant circulé ces dernières semaines, le Pixel 10 Pro Fold conserverait un écran OLED pliable de 8 pouces associé à un second écran externe légèrement élargi à 6,4 pouces — les deux bénéficiant d’un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Sous la coque prendrait place le tout nouveau processeur Tensor G5, épaulé par une mémoire vive conséquente (16 Go), tandis que la batterie atteindrait désormais les 5 015 mAh. Trois capacités de stockage seraient proposées : 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Voici quelques points techniques attendus :

Certification IP68 , une première pour un smartphone pliable offrant une résistance maximale à la poussière.

, une première pour un smartphone pliable offrant une résistance maximale à la poussière. Charge sans fil Qi2 , jusqu’à 15 W et dotée d’un système magnétique inédit baptisé PixelSnap.

, jusqu’à 15 W et dotée d’un système magnétique inédit baptisé PixelSnap. Même configuration photo principale avec capteur principal de 48 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif (zoom optique x5).

Prix et disponibilité imminente

Côté tarif, les rumeurs évoquent un prix de lancement dès 1 600 dollars — soit environ 100 dollars de moins que les précédentes générations. Mais rien n’est acquis : entre droits de douane et ajustements commerciaux possibles, il faudra patienter jusqu’au 20 août pour en avoir le cœur net. Reste que cette campagne n’agresse pas frontalement la concurrence ; elle joue plutôt sur l’envie suscitée par cette gamme toujours considérée comme haut-de-gamme… et onéreuse. Les amateurs des innovations signées Google auront bientôt toutes les cartes en main pour se décider.