Tout savoir sur le chargement sans fil Qi2 : Le guide complet

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le Qi2, la nouvelle technologie de recharge sans fil révolutionnaire.

La technologie de recharge sans fil Qi2, initialement annoncée lors du CES 2023, pourrait enfin devenir une réalité en 2025. En gestation depuis plusieurs années, ce système de recharge magnétique sans fil comparable à Apple MagSafe pourrait s’implanter sur les smartphones Android.

Qu’est-ce que Qi2 ?

Qi2 est la deuxième génération de la norme de recharge sans fil Qi. Comme son prédécesseur, Qi2 a été développé en tant que standard ouvert par le Wireless Power Consortium. L’objectif de Qi2 est d’améliorer l’expérience de recharge sans fil de plusieurs manières. Il s’agit notamment d’ajouter des aimants, avec l’aide des développeurs de MagSafe d’Apple, tout en offrant d’importantes améliorations à la recharge elle-même. Ces améliorations comprennent des vitesses de recharge plus rapides, une meilleure efficacité énergétique et une sécurité renforcée.

Quels sont les avantages de Qi2 ?

Le principal avantage de Qi2 est l’anneau d’aimants situé à l’arrière, disposé autour de la bobine de recharge sans fil. Ces aimants sont conçus pour se connecter à d’autres aimants dans les chargeurs sans fil Qi2, garantissant ainsi que les bobines de votre appareil et du chargeur sont parfaitement alignées à chaque fois. Cet alignement instantané permet à votre téléphone de se recharger sans fil plus efficacement. En effet, comme les bobines sont parfaitement alignées, plus d’énergie se dirige vers votre batterie et moins d’énergie est gaspillée. Qi1 a une vitesse de charge maximale de 7,5W, Qi2 double cette vitesse à 15W, permettant à tous les téléphones certifiés Qi2 de se charger deux fois plus rapidement qu’avant.

Qi2 et MagSafe : quelles différences ?

Malgré la participation d’Apple au développement de Qi2, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un simple clone de MagSafe pour Android. MagSafe est une norme propriétaire détenue et exploitée par Apple, qui peut en faire ce qu’elle veut. Les téléphones MagSafe sont compatibles Qi2, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Par exemple, Apple a augmenté les vitesses de recharge de MagSafe pour l’iPhone 16, permettant des vitesses allant jusqu’à 25W – à condition que vous achetiez le nouveau chargeur MagSafe plus rapide.

En conclusion, Qi2 offre une perspective excitante pour l’avenir de la recharge sans fil. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de téléphones qui prennent en charge Qi2, l’adoption possible de cette technologie par Samsung pourrait bien ouvrir la voie à sa généralisation.