Découvrez comment le nouveau chargeur MagSafe d’Apple recharge l’iPhone 16 plus rapidement que jamais !

Tl;dr Apple a présenté un nouveau câble de charge MagSafe lors de son événement iPhone 16.

Le nouveau chargeur offre une vitesse de charge maximale de 25W pour iPhone 16 et 16 Pro.

Le chargeur MagSafe propose deux longueurs de câble : 1m et 2m, au prix de 39$ et 49$ respectivement.

L’iPhone 16 et le nouveau chargeur MagSafe sont maintenant disponibles à la précommande.

Apple surprend avec un nouveau chargeur MagSafe

Lors de sa récente présentation de l’iPhone 16, qui incluait également une nouvelle Apple Watch et des AirPods, Apple a subtilement introduit un nouveau câble de charge MagSafe. Bien qu’il ne présente aucun intérêt pour ceux qui possèdent un ancien modèle, ce nouvel accessoire magnétique va accélérer la charge pour les détenteurs d’iPhone 16.

Une vitesse de charge optimisée

Selon 9to5Mac, le nouveau chargeur MagSafe supporte des vitesses de charge maximales de 25W lorsqu’il est utilisé avec un iPhone 16 ou 16 Pro et un chargeur mural de 30W (ou plus). Le chargeur MagSafe original n’offre que des vitesses allant jusqu’à 15W, soit la même vitesse maximale que le nouvel accessoire procurera à un iPhone 15 ou plus ancien. Ainsi, à moins de vouloir préparer l’avenir, il n’y a pas de raison d’acquérir le nouveau chargeur si vous possédez un ancien modèle et que vous disposez déjà du MagSafe original.

Deux variantes pour s’adapter à vos besoins

Le nouvel accessoire MagSafe est proposé en deux variantes : l’une avec un câble de 1m (3.3 ft) et l’autre avec un câble de 2m (6.6 ft). Le câble le plus court coûte 39$, soit le même prix que l’original, tandis que le plus long vous coûtera 49$.

Disponible à la commande

Le nouveau chargeur MagSafe est dès à présent disponible à la commande sur l’Apple Store, avec des délais de livraison standard. Quant à la série iPhone 16, elle est disponible en précommande pour une sortie prévue le 20 septembre. Il ne reste plus qu’à choisir le modèle qui vous convient le mieux pour profiter pleinement de cette nouvelle technologie de charge.