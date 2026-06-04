iPhone 18 Pro : l’évolution invisible des batteries

Apple mise sur de petits gains de capacité et une grande avancée d’efficacité grâce à sa future puce A20.

Tl;dr L’iPhone 18 Pro proposerait une légère hausse de capacité batterie, sans changement majeur par rapport à la génération précédente.

Apple mise surtout sur l’efficacité énergétique, notamment grâce à la puce A20 Pro gravée en 2 nm plus performante et moins énergivore.

Face à des concurrents Android souvent plus endurants, la marque privilégie l’optimisation logicielle plutôt que la course aux grosses batteries.

Batteries d’iPhone : le changement discret mais réel

Au fil des années, l’évolution des batteries chez Apple a souvent divisé les observateurs. Si les modèles « Pro Max » affichent aujourd’hui des chiffres séduisants, jusqu’à 5088 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max eSIM-only, la marque à la pomme n’a jamais vraiment misé sur une capacité hors normes. Pour l’arrivée prochaine de l’iPhone 18 Pro, les informations qui circulent annoncent une légère progression, sans bouleversement majeur.

Pour être précis, le modèle standard embarquerait une batterie de 4056 mAh, tandis que la version américaine (dépourvue de SIM physique) grimperait à 4288 mAh. Ces chiffres restent proches de ceux constatés sur la génération précédente. La logique d’Apple, ici, ne serait donc pas de rivaliser en taille brute avec certains concurrents Android, pensons au OnePlus 15 et ses impressionnants 7300 mAh, mais plutôt d’optimiser chaque watt.

L’atout caché : la puce A20 en 2 nm

Cette stratégie s’explique notamment par le contrôle étroit qu’exerce Apple sur son écosystème. En conjuguant matériel et logiciel maison, la firme californienne affine sans cesse sa gestion énergétique. Mais cette année, un autre levier pourrait faire la différence : l’intégration de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC. D’après les rumeurs, ce composant serait à la fois 15% plus rapide et surtout 30% plus efficient que le précédent modèle.

Concrètement, ce saut technologique offrirait plusieurs avantages :

Plus de transistors dans un espace équivalent .

. Intégration poussée (RAM sur la même plaque que CPU et GPU), libérant de la place pour d’autres composants .

. Diminution potentielle des besoins énergétiques globaux.

Le pari d’Apple, manifestement, est celui de l’endurance intelligente plutôt que du volume.

Bilan des performances et concurrence Android

L’historique des autonomies témoigne d’une progression globale sur sept ans… malgré quelques accidents de parcours lors du passage à la 5G. Les modèles « Pro Max » en particulier se sont nettement améliorés puis stabilisés récemment. Toutefois, il faut reconnaître que certains smartphones Android ont comblé leur retard : le classement actuel place désormais l’iPhone 17 Pro Max seulement dixième parmi les meilleurs élèves en matière d’autonomie.

Des téléphones abordables comme le Moto G arrivent même à surpasser le fleuron d’Apple, non par la seule capacité batterie mais grâce à une consommation maîtrisée. Face à cette montée en puissance, Apple devra sans doute multiplier les innovations, adoption future de batteries silicon-carbone ?, tout en poursuivant sa quête d’efficacité logicielle.

L’iPhone face au défi énergétique

À l’heure où l’écart avec Android se resserre, les prochains mois seront décisifs pour savoir si l’iPhone 18 Pro et sa version Pro Max réussiront à inverser ou stabiliser cette tendance. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est encore ce subtil équilibre entre performance et autonomie qui demeure déterminant dans le choix du smartphone idéal.