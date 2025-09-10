iPhone 17 : date de sortie, prix, nouveautés et coloris à découvrir

Avec l’iPhone 17, Apple confirme sa place parmi les fabricants de smartphones les plus innovants du marché.

Tl;dr L’iPhone 17 arrive avec un design renouvelé, cinq coloris, un écran 6,3 pouces fluide à 120 Hz et un verre plus résistant.

La nouvelle puce A19 améliore les performances et l’autonomie, avec une charge rapide à 50% en 20 minutes.

Le système photo est renforcé : double capteur 48 MP, ultra grand-angle, téléobjectif 12 MP et caméra Center Stage 18 MP pour les selfies.

iPhone 17 : la star de la rentrée

À l’occasion de son rendez-vous baptisé « Awe Dropping », Apple a levé le voile sur son tout nouvel iPhone 17. Un lancement qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre, tant les nouveautés semblent nombreuses cette année. La marque à la pomme entend bien maintenir la pression sur le marché avec ce modèle revu de fond en comble.

Nouveautés majeures côté design et affichage

Première surprise, le design du téléphone évolue nettement. Cinq coloris font leur apparition pour séduire tous les goûts, tandis que l’écran – désormais de 6,3 pouces – se distingue par des bords plus fins. Ce n’est pas tout : la dalle ProMotion promet une fluidité accrue grâce à un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Les adeptes de contenus lumineux apprécieront sans doute la luminosité maximale annoncée à 3000 nits. Autre atout non négligeable, l’iPhone 17 s’équipe désormais d’un verre « Ceramic 2 », présenté comme deux fois plus résistant aux rayures, ainsi qu’un revêtement réfléchissant à sept couches.

Sous le capot : puissance et autonomie au rendez-vous

Au cœur de ce nouvel opus, on retrouve la toute nouvelle puce A19, conçue pour optimiser aussi bien les performances que la gestion des modèles linguistiques générés localement. En matière d’endurance, le constructeur avance une autonomie renforcée avec huit heures supplémentaires en lecture vidéo par rapport à l’ancien modèle. Il sera même possible d’atteindre 50% de charge en seulement vingt minutes — un chiffre qui devrait rassurer les plus pressés.

Photo et stockage : Apple muscle son jeu

Côté photographie, la marque mise sur un système à double capteur fusion de 48 MP, enrichi d’un ultra grand-angle également à 48 MP et d’un téléobjectif x2 affichant 12 MP. Pour les amateurs d’autoportraits, une caméra centrale baptisée Center Stage (18 MP) fait son entrée, promettant des clichés optimisés sans manipulation fastidieuse.

Pour conclure, difficile d’ignorer la montée en gamme marquée par ce nouveau modèle : entre innovations matérielles et raffinements logiciels, Apple confirme sa volonté de rester au sommet du marché mobile avec cet iPhone 17 dont la commercialisation est prévue pour le 19 septembre 2025 au prix de 969 euros et avec cinq coloris (rose clair, vert clair, bleu clair, blanc et noir).