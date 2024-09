Keynote Apple 2024 : tout savoir sur l’évènement dédié à l’iPhone 16

La Keynote Apple 2024 de la rentrée s’annonce comme l’événement technologique de l’année, avec la présentation attendue de l’iPhone 16 et d’innovations majeures. Les passionnés de la marque à la pomme sont impatients de découvrir les nouveautés en matière de design, performance et fonctionnalités.

Tl;dr La Keynote Apple 2024 centrée sur l’iPhone 16 aura lieu le 9 septembre 2024 à 19h.

Les rumeurs suggèrent l’annonce de quatre modèles d’iPhone 16 et de nouvelles Apple Watch.

Des améliorations matérielles et logicielles sont attendues, notamment dans l’intelligence artificielle.

Des mises à jour de produits comme les AirPods et le Mac mini sont également possibles.

Que nous réserve Apple pour l’automne ?

Le 9 septembre 2024 à 19h, le monde de la tech fera une pause pour suivre l’événement le plus attendu de l’automne : la présentation de l’iPhone 16 par Apple. S’il est une certitude, c’est que le géant de Cupertino dévoilera sa nouvelle gamme de smartphones. Mais bien d’autres surprises pourraient émerger de cette grand-messe technologique.

iPhone 16 : évolutions plus que révolutions

L’annonce des nouveaux modèles d’iPhone 16, attendue comme le point d’orgue de l’événement, pourrait en décevoir certains. Selon les fuites et les rumeurs qui circulent, on s’attend plutôt à des améliorations incrémentales qu’à de véritables innovations matérielles.

Parmi les nouveautés, on attend quatre nouveaux modèles : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Les modèles « Pro » devraient bénéficier d’écrans légèrement plus grands et d’un nouveau coloris « or titane ». Du côté des performances, un nouveau chipset dédié à l’IA (Apple Intelligence) et l’intégration de l’Action Button sur les modèles standard sont à prévoir.

Apple Watch : une montre plus intelligente ?

Au-delà de l’iPhone, les regards seront aussi tournés vers les poignets. Comme chaque année, Apple devrait profiter de l’occasion pour présenter une ou plusieurs nouvelles Apple Watch. Un changement de design, avec un écran plus grand et un nouveau système de bracelet, est anticipé. Mais là encore, l’intelligence artificielle pourrait être au coeur des améliorations, avec un nouveau chipset pensé pour intégrer Apple Intelligence.

Et au-delà de l’iPhone et de l’Apple Watch…

D’autres produits pourraient également être mis à jour lors de cet événement. Les AirPods pourraient ainsi passer à l’USB-C et intégrer la réduction active du bruit. Quant au Mac mini, une refonte majeure est pressentie, avec un modèle plus compact et sans port USB-A.

Pour autant, ne nous laissons pas emporter par les rumeurs. Rappelons que jusqu’à ce que Tim Cook monte sur scène, tout reste pure spéculation. Rendez-vous donc le 9 septembre 2024 à 19h pour découvrir ce que nous réserve réellement Apple.