iOS 26 : une protection renforcée contre le Juice Jacking lors de la recharge sur bornes publiques

Avec sa prochaine mise à jour, iOS 26 introduit de nouvelles protections contre le piratage via les bornes de recharge publiques. Ce système vise à sécuriser davantage les données des utilisateurs face au risque croissant du Juice Jacking.

Tl;dr iOS 26 bloque l’accès aux données via USB-C.

Un nouveau contrôle limite le « Juice Jacking ».

Des conseils pour maximiser l’autonomie sont proposés.

Nouveautés majeures d’iOS 26 : un rempart contre les menaces modernes

La dernière mise à jour d’Apple, iOS 26, se distingue par une série d’améliorations, mais c’est sans doute sa discrète nouveauté en matière de sécurité qui retient aujourd’hui l’attention. Désormais, à chaque fois qu’un nouvel accessoire est branché sur le port USB-C de l’iPhone, une notification apparaît et invite l’utilisateur à autoriser — ou non — le transfert de données. Un détail ? Pas vraiment.

Un contrôle accru pour protéger vos données personnelles

Face à la multiplication des menaces, et en particulier du phénomène inquiétant du « Juice Jacking », ce contrôle s’impose comme une réponse attendue. Pour rappel, cette attaque consiste à infecter un smartphone via des bornes de recharge publiques, en profitant de la connexion USB pour installer un logiciel malveillant ou siphonner des informations sensibles. Même si la tentation de sélectionner « Toujours autoriser » afin d’éviter les fenêtres intempestives peut être forte, il est vivement déconseillé d’opter pour ce réglage permanent. Une vigilance s’impose : il vaut mieux donner son accord au cas par cas.

En refusant la permission, l’appareil continuera tout de même à se recharger normalement tout en empêchant tout accès aux fichiers internes. Mieux encore : tant que l’écran reste verrouillé lors du branchement, aucun échange de données ne sera possible sans validation explicite.

Des astuces pour prolonger votre autonomie

Reste que l’usage quotidien réserve parfois ses propres défis. Tout le monde ne possède pas forcément une batterie externe pour échapper aux prises publiques. Afin d’éviter de se retrouver à court d’énergie ou dans l’obligation d’utiliser un chargeur potentiellement risqué, plusieurs réflexes simples peuvent être adoptés :

Activer le mode « Faible consommation » dès que nécessaire.

Laisser la luminosité automatique réguler votre écran.

Limiter l’utilisation des applications gourmandes hors recharge sécurisée.

Les détenteurs d’iPhone Air pourront également tirer parti des nouveaux accessoires MagSafe censés améliorer la durée de vie de leur batterie.

Qu’attendre des prochaines évolutions ?

Difficile de ne pas saluer cette évolution sécuritaire initiée par Apple, qui complète ses efforts déjà engagés contre les intrusions numériques. Reste à savoir si la marque généralisera ce type de contrôles sur l’ensemble de ses futurs modèles et systèmes. L’enjeu est clair : offrir aux utilisateurs une tranquillité d’esprit face à des risques numériques toujours plus sophistiqués — et faire évoluer les habitudes vers davantage de prudence connectée.