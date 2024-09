iOS 18 corrige des failles de sécurité urgentes : Mettez à jour votre iPhone immédiatement !

Les 33 failles de sécurité identifiées exposent vos données et vous-même à de potentiels dangers. Ces vulnérabilités peuvent compromettre la sécurité de vos informations personnelles. Serait-il temps de renforcer votre protection numérique ?

Tl;dr Apple lance iOS 18, avec des améliorations de sécurité importantes pour l’iPhone.

33 vulnérabilités de sécurité ont été corrigées, protégeant les données utilisateurs.

Quelques vulnérabilités sérieuses concernent l’accessibilité, le Bluetooth et le Wi-Fi.

Il est essentiel d’installer les mises à jour pour protéger les appareils Apple contre les hackers.

Sécurité renforcée avec iOS 18 : un bouclier contre les attaques

Avant le lancement de l’iPhone 16 cette semaine, Apple a dévoilé iOS 18. Cette mise à jour propose une série d’améliorations pour des applications populaires comme Notes, Calendrier et Maps, de nouveaux outils de personnalisation et des avancées significatives en matière de confidentialité.

Même si vous ne changez pas d’iPhone, il est vivement recommandé de télécharger et d’installer cette dernière version d’iOS. En effet, elle comporte des correctifs pour de nombreuses failles de sécurité potentiellement exploitées par des pirates informatiques.

Un blindage contre 33 vulnérabilités

D’après SecurityWeek, iOS 18 apporte des correctifs pour pas moins de 33 vulnérabilités différentes. Certaines d’entre elles touchent des composantes essentielles des meilleurs iPhone, du Bluetooth au Centre de contrôle. Si elles étaient exploitées, elles pourraient permettre un accès non autorisé aux données de votre iPhone, voire une prise de contrôle totale de l’appareil.

Voici un aperçu des principales vulnérabilités corrigées dans iOS 18, ainsi que quelques astuces pour garder vos appareils Apple à l’abri des hackers.

Les vulnérabilités majeures en détail

Sur les 33 failles identifiées, quatre concernent les fonctionnalités d’accessibilité de l’iPhone. Par exemple, la première (CVE-2024-40840) pourrait permettre à un attaquant ayant un accès physique à votre iPhone ou iPad d’utiliser Siri pour accéder à des données sensibles. Une autre faille (CVE-2024-44171) pourrait être exploitée pour contrôler des appareils à proximité à partir d’un iPhone verrouillé.

De plus, une vulnérabilité du Bluetooth (CVE-2024-44124) pourrait permettre à un périphérique d’entrée Bluetooth malveillant de contourner les exigences d’appairage. Si vous utilisez un VPN sur votre iPhone, une faille du noyau (CVE-2024-44165) pourrait entraîner une fuite du trafic réseau hors du tunnel VPN, compromettant ainsi votre confidentialité en ligne. Enfin, une autre faille dans les comptes Mail sur iOS (CVE-2024-40791) pourrait permettre à une application d’accéder aux informations de vos contacts.

Protéger ses appareils Apple : une nécessité

« Le premier et le plus important des gestes pour protéger votre iPhone et les meilleurs MacBooks contre les hackers est d’installer les mises à jour dès qu’elles sont disponibles. » Si vous tardez à installer ces mises à jour, vous vous exposez, ainsi que vos données, à des risques. Les pirates informatiques ciblent en effet volontiers les personnes utilisant des logiciels obsolètes. Cela peut être fastidieux de devoir mettre à jour régulièrement votre iPhone, iPad et Mac, mais vous serez ravi de l’avoir fait lorsque vous entendrez parler de logiciels malveillants dangereux visant les utilisateurs Apple.