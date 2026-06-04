Guillermo Del Toro salue avec audace la nouvelle série horrifique d’Apple TV

Le cinéaste Guillermo Del Toro s’est récemment exprimé au sujet de la nouvelle série d’horreur diffusée sur Apple TV, formulant une affirmation audacieuse qui attire l’attention des amateurs du genre et suscite de nombreuses réactions dans le milieu audiovisuel.

Tl;dr Guillermo del Toro encense « Widow’s Bay ».

Série saluée pour son humour et sa tension horrifique.

Succès critique avec 97% sur Rotten Tomatoes.

Un éloge inattendu de Guillermo del Toro

Difficile de passer à côté lorsqu’un maître du genre s’exprime. Récemment, Guillermo del Toro, reconnu aussi bien pour ses chefs-d’œuvre animés que ses fascinantes créatures, n’a pas hésité à faire l’éloge de la série « Widow’s Bay », disponible sur Apple TV. Sur le réseau social désormais appelé X, l’auteur de « Le Labyrinthe de Pan » a qualifié ce programme d’« une des séries en streaming les plus impressionnantes depuis longtemps… et sans conteste un tour de force narratif dans le genre horrifique ». Rien que cela. D’ailleurs, il n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de recommander des œuvres qui, selon lui, valent le détour.

L’intrigue : entre humour noir et terreurs surnaturelles

Située dans une petite ville côtière qui semble tout droit sortie d’un roman de Stephen King, la série plante le décor : tempêtes, disparitions mystérieuses et rumeurs persistantes d’activités paranormales rythment le quotidien des habitants. Le maire, Tom Loftis, incarné par un impeccable Matthew Rhys, refuse d’admettre l’existence d’une quelconque malédiction et rêve plutôt d’attirer les touristes vers cette île à la beauté singulière. Mais très vite, la réalité va rattraper ses ambitions lorsque des phénomènes étranges viennent bouleverser le fragile équilibre local.

Des personnages nuancés et une écriture mordante

Ce qui frappe avant tout dans « Widow’s Bay », c’est la galerie de personnages soigneusement écrits qui donnent vie à cette atmosphère inquiétante mais non dépourvue d’humour. L’assistante solitaire Patricia (jouée par Kate O’Flynn) ou encore le crédulo-mystique Wyck (Stephen Root) apportent chacun une tonalité singulière à l’ensemble. La série ne se contente pas du duo classique peur/rires ; elle s’appuie aussi sur un format anthologique où chaque épisode réserve sa part de surprises, notamment grâce à l’intervention régulière de guests bien choisis.

À ce propos, voici ce qui distingue particulièrement la série :

Mélange subtil entre références cultes (« Les Dents de la mer », « Halloween ») et originalité scénaristique.

Sacrée réussite critique pour Apple TV

Si l’on en croit la presse spécialisée, « Widow’s Bay » frôle le sans-faute avec une note remarquable de 97% sur Rotten Tomatoes. Ce succès tient autant à la capacité du show à renouveler les codes du genre qu’à son habileté à jongler entre frissons surnaturels et satire mordante – une combinaison rare qui séduit même les plus exigeants des spectateurs.

Difficile de résister à cet étrange mélange d’humour grinçant et d’épouvante maîtrisée : amateurs du genre ou simples curieux pourraient bien y trouver leur compte… voire plus.