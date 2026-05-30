L’épisode le plus effrayant de Widow’s Bay sur Apple TV, porté par trois invités majeurs

La série Widow’s Bay sur Apple TV vient de marquer un tournant en livrant son épisode le plus effrayant à ce jour, porté par la présence remarquée de trois invités essentiels au développement de l’intrigue.

Tl;dr L’épisode 6 de « Widow’s Bay » explore son passé colonial.

La réalisation de Ti West renforce l’horreur psychologique.

La série allie récits anthologiques et fil narratif continu.

Un détour glaçant par le passé de « Widow’s Bay »

Dans le paysage des nouvelles séries, difficile d’ignorer l’ascension de « Widow’s Bay ». Devenu un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour nombre de téléspectateurs, ce drame surnaturel disponible sur Apple TV+ captive par son habileté à réinventer les codes du genre. L’épisode 6, intitulé « Our History », tranche nettement avec la formule habituelle en plongeant le spectateur dans une parenthèse historique, loin des repères contemporains.

L’île sous l’emprise d’une malédiction séculaire

Si les premiers épisodes rappelaient subtilement l’ambiance anxiogène de « Les Dents de la mer », avec un maire prêt à tout pour attirer les touristes sur une île troublée, ce volet s’affranchit du présent pour remonter aux racines du mal. Nous sommes propulsés en 1702, à l’époque où l’île n’était qu’un avant-poste colonial. Exit les personnages récurrents : la narration suit cette fois Sarah Westcott Warren, incarnée par Betty Gilpin, tout juste arrivée sur l’île et fraîchement mariée au charismatique mais inquiétant Richard Warren (Hamish Linklater).

Ti West signe un épisode oppressant et singulier

La réalisation confiée au cinéaste spécialisé dans le genre, Ti West, confère à cet épisode une atmosphère pesante et inédite. Certains passages évoquent irrésistiblement l’angoisse palpable de « The Witch » de Robert Eggers ou la tension domestique chère à West lui-même dans « House of the Devil ». Progressivement, Sarah découvre que sous les apparences policées se cachent secrets sanglants et pratiques occultes – mention spéciale aux sinistres cavernes dissimulées sous la demeure familiale.

À travers cette plongée dans les peurs coloniales – où la lumière vacillante des chandelles ne suffit plus à dissiper les superstitions –, le scénario parvient à installer une angoisse sourde, presque plus intense que lors des incursions modernes. Ce basculement vers un passé hanté sert d’autant mieux la réflexion sur la persistance du mal sur Widow’s Bay.

L’équilibre réussi entre anthologie et continuité narrative

Derrière son vernis d’épisodes indépendants, chaque chapitre approfondit pourtant la grande histoire maudite de l’île. C’est ce subtil équilibre qui fait toute la force du programme : chaque semaine amène son lot d’apparitions surnaturelles tout en révélant progressivement l’envergure du fléau ancestral.

Pour les amateurs d’horreur sophistiquée comme pour ceux qui recherchent une fiction solide et immersive, il semblerait que « Widow’s Bay » soit effectivement devenu LA série à ne pas manquer cette saison.