Les abonnés d’Apple TV+ relèvent une tendance inquiétante dans les séries phares de la plateforme

De plus en plus d’utilisateurs d’Apple TV remarquent une tendance préoccupante parmi les séries phares de la plateforme, soulevant des interrogations sur la qualité ou le traitement récurrent de certains éléments dans les productions du service de streaming.

Tl;dr Apple TV multiplie les héros veufs et endeuillés.

Le deuil du conjoint, moteur récurrent des intrigues.

Ce motif narratif s’impose dans au moins sept séries.

Des veufs en série sur Apple TV : une tendance lourde

Depuis quelque temps, un phénomène intrigue les amateurs de séries : la multiplication des personnages principaux veufs ou veuves dans les productions signées Apple TV. À l’image de ce que le cinéma d’animation comme celui de Disney a pu faire avec ses figures orphelines – pensons à « Cendrillon » ou « Bambi » –, la plateforme à la pomme semble affectionner un autre ressort dramatique : le veuvage. De plus en plus d’internautes sur Reddit s’amusent à parler d’un véritable « univers des veufs Apple », tant ce schéma se répète.

L’accident ou la perte, point de départ des intrigues

Difficile de passer à côté : nombre de séries phares d’Apple TV prennent pour point de départ la disparition tragique d’un conjoint. Dans « Shrinking », par exemple, l’histoire ne démarre vraiment qu’après la mort accidentelle de l’épouse du psychiatre Jimmy Laird (Jason Segel). Le personnage s’enfonce alors dans une profonde dépression, moteur principal du récit. On retrouve un ressort similaire dans « Severance », où Mark Scout (Adam Scott) tente d’échapper à son chagrin après avoir perdu sa femme Gemma (Dichen Lachman) lors d’un accident de voiture. Même si la série brouille ensuite les pistes sur le sort réel du personnage, cette douleur initiale structure toute l’intrigue.

Une galerie de personnages frappés par le veuvage

Cette constante narrative dépasse le simple cas isolé. Voici quelques exemples marquants repérés chez Apple TV :

Silo , où Patrick Kennedy (Rick Gomez) porte le poids de l’absence de sa femme.

, où Patrick Kennedy (Rick Gomez) porte le poids de l’absence de sa femme. Widow’s Bay , avec Tom Loftis (Matthew Rhys) maire éploré d’une ville imaginaire.

, avec Tom Loftis (Matthew Rhys) maire éploré d’une ville imaginaire. Your Friends & Neighbors , série appréciée notamment par Stephen King, qui introduit un nouveau personnage veuf dès sa deuxième saison.

, série appréciée notamment par Stephen King, qui introduit un nouveau personnage veuf dès sa deuxième saison. Pluribus , où l’héroïne (interprétée par Rhea Seehorn) perd sa compagne sous les yeux des spectateurs dès le pilote.

, où l’héroïne (interprétée par Rhea Seehorn) perd sa compagne sous les yeux des spectateurs dès le pilote. Même « Foundation » adapte le schéma avec Hari Seldon (Jared Harris) privé brutalement de son épouse Yanna (Nimrat Kaur).

L’efficacité d’un trope scénaristique classique, mais usé ?

Pourquoi ce recours presque systématique au décès du conjoint ? Pour bon nombre de scénaristes, il s’agit d’un raccourci efficace pour installer immédiatement une atmosphère lourde ou justifier les tourments intérieurs du héros. Le schéma fonctionne : la tristesse et le besoin d’évasion incitent les personnages à changer radicalement leur vie ou à se confronter à des situations extrêmes. Mais alors, ne serait-il pas temps pour Apple TV – et ses homologues – d’explorer d’autres horizons émotionnels ? À force d’utiliser cette ficelle, le risque est bien réel que ce motif perde peu à peu son pouvoir d’émotion authentique.