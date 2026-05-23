La conclusion de The Boys lève le voile sur le destin d’un personnage longtemps oublié

Le dernier épisode de la série The Boys met un point final à une intrigue laissée en suspens depuis plusieurs saisons, en apportant enfin une réponse attendue par les fans concernant le sort d’un personnage longtemps relégué au second plan.

Tl;dr Robert Singer devient président à la fin de « The Boys ».

L’injustice contre Singer est réparée, le régime Homelander s’effondre.

Hommage appuyé aux acteurs issus de « Supernatural ».

Un retour inattendu à la présidence

Au terme d’une ultime saison haletante, Robert « Dakota Bob » Singer — campé par Jim Beaver — fait un retour aussi discret qu’essentiel dans l’univers chaotique de The Boys. Accusé à tort et relégué au rang de président-élu déchu, ce personnage retrouve finalement les rênes du pouvoir après l’effondrement du régime dictatorial mis en place par Homelander et son pantin politique. La série clôt ainsi l’arc narratif autour d’un homme innocent injustement condamné, réinstaurant une relative normalité dans un pays ébranlé par la violence des super-héros.

Un épilogue centré sur Hughie et la justice restaurée

Au fil des derniers instants, la caméra s’attarde sur un échange entre Singer — désormais président — et Hughie, personnage central que tout semble pousser vers une nouvelle mission officielle : reprendre la tête du Bureau fédéral des affaires surhumaines. Malgré cette opportunité rare, Hughie choisit de tourner la page, laissant derrière lui le tumulte des conflits surnaturels. Ce choix illustre une volonté de mettre en avant non pas le pouvoir retrouvé, mais le désir d’apaisement et de reconstruction individuelle.

L’héritage de Supernatural en filigrane

Difficile d’ignorer les clins d’œil malicieux glissés par le créateur Eric Kripke. L’attribution du nom « Singer » n’est pas fortuite : il s’agit clairement d’un hommage au parcours télévisuel commun partagé avec la série culte Supernatural, où Jim Beaver incarnait déjà un mentor charismatique. Le casting ne s’arrête pas là ; on retrouve également plusieurs figures emblématiques de Supernatural telles que Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, ou encore Misha Collins, qui ont enrichi les saisons récentes.

Voici quelques exemples marquants de cette continuité :

Ackles/Soldier Boy : rôle majeur venu tout droit de Supernatural.

rôle majeur venu tout droit de Supernatural. Morgan/Joe Kessler : renforce le lien entre les deux univers.

The Boys, entre héritage et renouveau

En refermant cette parenthèse explosive, The Boys ne se contente pas de redonner sa place à un homme injustement évincé ; elle ancre définitivement sa narration dans un jeu subtil d’hommages et de références, pour mieux souligner que même au milieu du chaos, certains équilibres finissent toujours par se rétablir. Diffusée sur Prime Video, la série clôt ainsi son histoire sans oublier ni ses origines ni ceux qui ont forgé son identité.