Un film Rick et Morty en préparation : les producteurs dévoilent ce qui attend les fans

Les producteurs de Rick and Morty confirment la mise en chantier d’un film dédié à la série culte. Ils commencent déjà à dévoiler quelques pistes sur le contenu et les surprises réservées aux fans dans ce nouveau projet très attendu.

Tl;dr Le film « Rick and Morty » est confirmé.

Jacob Hair sera le réalisateur attitré.

Le projet vise une aventure indépendante, accessible à tous.

Un projet longtemps évoqué, désormais sur les rails

Alors que la rumeur s’amplifiait ces derniers jours autour d’un possible film inspiré de la série animée Rick and Morty, les principaux créateurs du show viennent de mettre fin au suspense. Oui, un long-métrage est bel et bien en préparation. C’est ce qu’ont confirmé Dan Harmon et Scott Marder, tout en affichant une confiance inébranlable envers leur choix de réalisateur : Jacob Hair. Ce dernier n’est pas un inconnu pour les fans, puisqu’il a signé plusieurs épisodes marquants, dont « The Vat of Acid Episode », souvent cité parmi les meilleurs de la série.

Jacob Hair : la continuité naturelle derrière la caméra

Interrogé sur l’identité du metteur en scène, Dan Harmon ne laisse aucune place au doute : « Nous ne voudrions personne d’autre que Jacob Hair à ce poste, donc c’est facile à confirmer. » Une déclaration qui balaie toute hésitation quant à la direction artistique du film. Cependant, avec l’humour qui le caractérise, le créateur glisse un brin d’ironie sur l’incertitude entourant la production hollywoodienne : « Est-ce vraiment nous qui décidons ? On verra demain qui possède vraiment nos droits… Mais Jacob est l’homme de la situation. »

L’indépendance créative comme boussole

La question du lien avec le reste de l’univers Rick and Morty n’a pas tardé à surgir. Selon Dan Harmon, il serait contre-productif de plomber le film avec une continuité trop lourde ou des références réservées aux initiés. Il cite volontiers l’exemple d’Indiana Jones, conçu dès le départ comme un projet autonome mais immédiatement évocateur d’un univers familier. L’objectif affiché : proposer « une épopée spatiale totalement accessible et indépendante », capable de séduire autant les aficionados que les néophytes.

Voici d’ailleurs, selon les créateurs, ce qui rend cette approche pertinente :

L’absence de canon rigide libère la narration.

L’accessibilité ouvre le film à un public élargi.

L’esprit Adult Swim garantit la liberté artistique.

Bientôt une neuvième saison en attendant le film

Pour les plus impatients, rappelons que la diffusion de la saison 9 débutera le 24 mai prochain sur Adult Swim (23h ET). Quant aux détails du scénario ou à la date de sortie du long-métrage tant attendu, mystère et anticipation restent encore au rendez-vous – mais l’assurance affichée par les têtes pensantes laisse augurer une aventure fidèle à l’esprit irrévérencieux et inventif de Rick and Morty.