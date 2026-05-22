La bande-annonce de la saison 2 d’Avatar sur Netflix révèle personnages cultes et scènes emblématiques en live-action

La bande-annonce de la saison 2 de l’adaptation en prises de vues réelles d’Avatar : Le dernier maître de l’air, diffusée sur Netflix, dévoile plusieurs personnages appréciés des fans ainsi que des scènes marquantes issues de l’œuvre originale.

Tl;dr Saison 2 dévoile Toph et la guerre du Royaume de la Terre.

Trailer promet une intrigue plus riche et ambitieuse.

Lancement sur Netflix le 25 juin 2026.

Un retour très attendu dans le Royaume de la Terre

L’attente touchera bientôt à sa fin pour les inconditionnels de l’univers Avatar, le dernier maître de l’air. Après un accueil enthousiaste pour la première saison en 2024, le remake en live-action de Netflix s’apprête à franchir une nouvelle étape avec une deuxième saison qui plonge au cœur du légendaire Royaume de la Terre. Il faut dire que ce chapitre, inspiré du très populaire « Livre Deux : Terre » du dessin animé original, est considéré par beaucoup comme l’un des plus marquants. La barre est donc placée haut pour les nouveaux showrunners, Christine Boylan et Jabbar Raisani, qui succèdent à Albert Kim.

Un trailer dense en promesses et en références

La récente bande-annonce, fraîchement publiée par la plateforme, ne fait pas dans la demi-mesure. Contrairement au premier teaser — plus énigmatique — elle met d’emblée en avant plusieurs éléments cultes attendus par les fans. Parmi eux : l’introduction tant espérée de la redoutable Toph, incarnée par Miya Cech, mais aussi des séquences annonçant le retour du sombre esprit hibou gardien d’une mystérieuse bibliothèque souterraine. Et bien sûr, impossible d’échapper aux images saisissantes de Ba Sing Se, véritable bastion stratégique au sein d’une guerre désormais omniprésente.

Tensions, rivalités et enjeux majeurs au programme

Dans cette nouvelle saison, le spectre de la guerre prend une ampleur inédite, forçant Aang (interprété par Gordon Cormier) et ses compagnons à naviguer dans un univers où chaque alliance peut se révéler fragile. Le groupe doit faire face à des menaces multiples tandis que l’opposition entre Aang et Zuko (Dallas Liu) demeure électrique. Les personnages phares sont tous là :

Miya Cech (Toph) – introduction fracassante ;

(Toph) – introduction fracassante ; Kiawentiio Tarbell (Katara) et Ian Ousley (Sokka) – piliers émotionnels ;

(Katara) et Ian Ousley (Sokka) – piliers émotionnels ; Elizabeth Yu (Azula) et Daniel Day Kim (Fire Lord Ozai) – antagonistes redoutables.

Les téléspectateurs pourront découvrir cette nouvelle salve d’épisodes dès le 25 juin 2026 sur Netflix. Le synopsis officiel donne d’ailleurs le ton : « Afin de mettre un terme à la guerre, Aang doit maîtriser la maîtrise de la Terre — mais au sein du Royaume de la Terre, politique, secrets et alliances cachées forment un champ de bataille bien réel. » Un univers où rien n’est jamais acquis… sauf peut-être l’impatience grandissante des fans.