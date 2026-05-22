Nika King (Euphoria) s’exprime sur son unique réplique dans un épisode de la saison 3

Nika King, qui incarne la mère de Rue dans la série à succès Euphoria, a partagé sa réaction après avoir découvert qu’elle n’aurait qu’une seule réplique à prononcer dans un épisode de la saison 3.

Tl;dr Nika King n’a eu qu’une seule réplique dans « Euphoria ».

L’actrice a réagi avec humour à cette situation.

La série met en scène Rue, agent double et fille de Leslie.

Retour discret de Nika King dans « Euphoria »

L’attente était longue. Après des années d’incertitude, la saison 3 de « Euphoria » sur HBO a enfin dévoilé ses nouveaux épisodes, marquant le retour de Nika King dans le rôle de Leslie Bennett, la mère de la protagoniste incarnée par Zendaya. Pourtant, ce retour s’est fait plus discret qu’espéré : à la surprise générale — et surtout celle de l’actrice elle-même — son personnage n’apparaît que pour une unique réplique.

L’humour en réponse à la déception

Sur les réseaux sociaux, la réaction de Nika King ne s’est pas fait attendre. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on la découvre hilare, taquinée par sa propre mère en arrière-plan (« Trois ans ! » lance-t-elle). L’actrice s’amuse de la situation : « You better be glad I have a sense of humor. You better be glad I’ve got thick skin. » Autodérision oblige, elle confie ne pouvoir qu’en rire, notamment après avoir tant promu l’épisode toute la semaine pour se voir accorder si peu d’espace à l’écran.

Il faut dire que ce goût du second degré n’est pas nouveau chez elle. En stand-up, sa manière de plaisanter sur le rythme de production — et sur l’absence prolongée de Zendaya occupée à la Fashion Week de Paris — avait déjà fait mouche auprès des fans.

Sous tension : Rue Bennett, entre double vie et fragilité

Si le rôle de Nika King s’efface cette saison, c’est surtout parce que le récit se concentre ailleurs. Cinq ans ont passé depuis les derniers événements : Rue Bennett, loin d’être sortie d’affaire après ses luttes contre l’addiction aux opioïdes, est désormais sous l’emprise d’une dangereuse cheffe du crime. Obligée par les autorités à jouer les taupes au sein du cercle d’Alamo Brown, propriétaire de strip-club énigmatique, Rue tente tant bien que mal d’assurer sa survie.

Une scène cruciale vient toutefois rappeler la force du lien mère-fille : alors qu’elle doit passer un appel à un contact nommé « Mom », pensant enregistrer son employeur pour le compte des fédéraux, Rue réalise avec émotion qu’il s’agit vraiment de sa propre mère. Cette conversation téléphonique apporte un instant rare de vulnérabilité et marque probablement la dernière apparition significative du personnage campé par Nika King, saluée pour sa prestation bouleversante lors d’un épisode antérieur resté dans les mémoires.

À suivre… sur HBO chaque dimanche soir

Pour ceux qui souhaitent découvrir ces nouvelles dynamiques ou retrouver l’intensité dramatique chère à la série, rendez-vous tous les dimanches dès 21h (heure locale) sur HBO et sa plateforme.