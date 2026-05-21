Ce qui a poussé Jacob Lofland à rejoindre Landman : une motivation profondément émotive

L’acteur Jacob Lofland a choisi de rejoindre la série Landman, motivé par une connexion émotionnelle forte avec le projet. Son implication s’explique par une résonance personnelle avec l’histoire et les thèmes abordés dans la production.

Tl;dr Lofland a été marqué par la mort de son père.

Son rôle dans « Landman » rend hommage aux ouvriers pétroliers.

Sa sincérité apporte authenticité à la série.

Un rôle chargé d’émotion pour Jacob Lofland

Dans l’univers souvent extravagant de « Landman », le personnage de Cooper Norris, incarné par Jacob Lofland, s’impose comme une rare figure d’authenticité. Cette dimension, très appréciée des spectateurs, trouve sa source dans un vécu personnel bouleversant. Quelques mois avant la diffusion de la première saison sur Paramount+, en novembre 2024, Lofland a perdu son père, Billy Lofland, ouvrier du pétrole disparu le 5 juillet 2024. Un hasard du calendrier veut que le tournage ait pris fin à peine dix jours auparavant, donnant à cette aventure une résonance toute particulière pour le jeune acteur.

Des souvenirs familiaux au service de l’art

C’est lors d’un entretien croisé avec Matthew McConaughey, publié par le magazine Interview en 2025, que l’acteur est revenu sur cette épreuve et sur ce qui l’a poussé vers le projet. Quand son interlocuteur lui demande si les thèmes abordés dans la série – pouvoir, famille, survie – l’ont inspiré, Lofland ne cache rien : l’expérience du monde pétrolier lui était familière. Pour reprendre ses mots : « Mon père faisait ce métier. Je viens tout juste de le perdre, donc ça compte énormément pour moi. » Les histoires racontées par son père sur la rudesse et les dangers du secteur ont nourri sa volonté de donner vie à ces travailleurs de l’ombre.

L’impact d’une scène marquante avec Billy Bob Thornton

La sincérité traverse également ses échanges à l’écran avec Billy Bob Thornton. Originaire comme lui de l’Arkansas, Thornton garde un souvenir ému d’une scène où leurs personnages, père et fils, évoquent leur passé commun : les larmes qu’il y verse ne doivent rien à la fiction. Pour Lofland aussi, cette scène reste gravée tant elle concentre tout ce que représente pour lui « Landman » : un hommage vibrant au lien filial et au monde ouvrier.

L’authenticité comme fil rouge d’une carrière atypique

À bien des égards, ce souci de réalisme n’est pas neuf chez Lofland. Dès ses débuts en 2012 dans « Mud », aux côtés de McConaughey déjà, il avait su imposer une justesse rare malgré son absence totale d’expérience. Depuis ce film salué par la critique jusqu’à sa nouvelle collaboration avec McConaughey en pleine guerre civile américaine quatre ans plus tard, il n’a cessé de bâtir une filmographie fidèle à sa personnalité : sincère et sans artifice.

Pour Lofland aujourd’hui, « Landman » dépasse le simple cadre du divertissement : il s’agit surtout de faire découvrir un univers méconnu et difficile. Comme il aime le rappeler :

Aucun public n’imagine vraiment les risques quotidiens encourus par ces ouvriers.

L’industrie pétrolière reste au cœur des réalités américaines.

Par son interprétation sobre et habitée, Jacob Lofland donne enfin un visage authentique à ces destins trop souvent ignorés.