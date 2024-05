Pourquoi HBO signifie “Home Box Office” ?

"Home Box Office" a été choisi comme nom pour refléter l'ambition de la chaîne de télévision câblée HBO de devenir une véritable salle de cinéma à domicile.

Tl;dr HBO a été créée en 1972 par l’entrepreneur et milliardaire américain Charles Dolan.

Malgré l’évolution du paysage médiatique, HBO maintient son engagement envers des contenus de qualité.

Le terme “Home Box Office” reflète la mission originale de HBO, à savoir offrir une expérience de cinéma à domicile.

La plateforme de streaming HBO Max est devenue Max en 2023, élargissant son offre de contenus.

HBO, une référence dans l’univers de la télévision premium

Lancée en 1972, cette modeste chaîne câblée s’est transformée en un véritable mastodonte de l’industrie du divertissement. Elle est connue pour son contenu de haute qualité, sans publicité, qui repousse constamment les limites de la télévision. Des séries comme The Sopranos, considérée comme la meilleure de HBO, aux mini-séries révolutionnaires comme Band of Brothers, HBO est synonyme d’excellence en matière de narration et de valeur de production.

Un engagement total envers la qualité

Malgré l’évolution du paysage télévisuel et l’essor des services de streaming, HBO a su préserver sa réputation de qualité. Le réseau a toujours eu pour objectif de proposer quelque chose de plus que la télévision traditionnelle, une plateforme pour des récits innovants et des personnages complexes. Avec des nouveautés comme The Sympathizer de Robert Downey Jr., HBO continue de prouver que l’excellence télévisuelle peut être à la fois commercialement réussie et artistiquement significative.

Home Box Office, l’origine de HBO

L’expression “Home Box Office” décrit parfaitement la mission originale de HBO : offrir une expérience de cinéma à domicile. A ses débuts, HBO était une idée novatrice dans le domaine de la télévision par câble, offrant à ses abonnés l’accès à des films à succès récents sans interruptions publicitaires. Cette idée d’amener le box-office dans le salon des téléspectateurs était un argument de vente majeur, attirant des spectateurs lassés des publicités fréquentes sur les chaînes de télévision traditionnelles.

De HBO Max à Max

La transformation de HBO Max en Max en mai 2023 a suscité du scepticisme. Lancé en mai 2020, HBO Max combinait le contenu premium existant de HBO avec un éventail plus large de séries et de films. Le choix de supprimer HBO du nom était un mouvement stratégique pour signifier l’expansion de la bibliothèque de contenus du service de streaming. Aujourd’hui, Max continue de proposer des programmes originaux captivants produits par HBO.