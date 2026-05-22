La fin de The Boys soulève une grande incertitude sur l’avenir de Vought

La conclusion de la série The Boys, très attendue par les fans, suscite de nouvelles interrogations sur le destin de Vought. Malgré un final riche en rebondissements, une incertitude majeure plane encore sur l’avenir de la puissante entreprise.

Tl;dr Soldier Boy absent du final de la saison 5.

Un spin-off, « Vought Rising », annoncera son retour.

Le préquel pourrait inclure des intrigues contemporaines.

Soldier Boy : un absent très remarqué dans le final de The Boys

La conclusion tant attendue de la cinquième saison de The Boys, intitulée « Blood and Bone », n’a pas manqué de surprendre, mais elle a aussi laissé sur leur faim les fans du sulfureux Soldier Boy. Celui qui avait marqué la précédente saison par sa brutalité et ses zones d’ombre n’apparaît pas une seule fois à l’écran. Écarté après avoir été replongé en cryostase par son propre fils, Homelander, à l’issue de « The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother’s Milk », le personnage incarné par Jensen Ackles reste ainsi aux abonnés absents jusqu’au générique final.

Une absence d’autant plus cruelle que même un bref plan sur sa cellule gelée ne vient offrir le moindre indice ou espoir quant à son avenir. Enfermé dans l’ancien appartement d’Homelander, au cœur de la Vought Tower, Soldier Boy semble voué à l’oubli – une ironie mordante pour celui qui avait sacrifié tant de choses, jusqu’à livrer le monde à un super-homme en quête d’approbation maternelle.

Un préquel… ou bien davantage ?

Pourtant, tout indique que le rideau ne s’est pas définitivement baissé pour ce personnage controversé. En effet, Jensen Ackles reprendra son rôle dans le spin-off baptisé « Vought Rising ». Officiellement présenté comme un préquel se déroulant dans les années 1950, le projet pourrait bien brouiller les pistes. L’exemple récent de séries comme « Better Call Saul », alternant brillamment entre passé et présent, laisse présager que la production jouera peut-être avec différentes lignes temporelles. Certains scénarios évoquent déjà l’idée d’un Soldier Boy gelé, hanté par ses souvenirs tandis qu’un nouvel ordre s’installe chez Vought.

L’univers Vought : entre héritage et actualité

La série mère a préparé habilement ce terrain : la relation complexe entre Soldier Boy et Clara/Liberty/Stormfront a été étoffée en saison 5, renforçant l’attente autour du passé tumultueux de Vought. De plus, la fin de « Blood and Bone » remet Stan Edgar (campé par Giancarlo Esposito) à la tête du groupe. Ce dernier — jamais un fervent admirateur de Soldier Boy — pourrait bien incarner l’adversaire idéal dans une intrigue contemporaine du spin-off.

Pour rendre l’enjeu plus tangible, il convient de rappeler les principaux risques narratifs qui menacent tout préquel :

L’inéluctabilité du destin des personnages connus ;

L’absence de suspense sur leur sort futur ;

L’obligation d’offrir une valeur ajoutée inattendue.

Nouvelles perspectives pour les fans sur Prime Video

En choisissant de laisser Soldier Boy en suspens plutôt que de clore son arc narratif dès cette saison, The Boys ménage adroitement sa suite et évite l’écueil d’une redite dramatique. Reste à voir si « Vought Rising » saura surprendre au-delà du simple flashback nostalgique – rendez-vous donc sur Prime Video pour découvrir comment ce personnage trouble continuera à influencer l’univers dystopique imaginé par Eric Kripke.