Vought Rising : le nouveau look de Soldier Boy se dévoile

Jensen Ackles revient dans Vought Rising, où les origines mystérieuses de Vought et de nouveaux Supes prennent le devant de la scène.

Tl;dr Vought Rising présente ses premières images et introduit de nouveaux personnages dans l’univers de The Boys.

L’histoire se déroule dans les années 1950, autour des débuts de Vought et d’un meurtre mystérieux impliquant Soldier Boy et Stormfront.

La production dirigée par Eric Kripke débutera bientôt, promettant un casting étoffé et une diffusion prévue fin 2026 ou début 2027.

Premières images et nouveaux visages pour Vought Rising

La plateforme de streaming Amazon Prime Video a levé le voile sur les toutes premières images de Vought Rising, le préquel de la série télévisée The Boys. Les fans ont ainsi pu découvrir le Soldier Boy de Jensen Ackles avec un costume en cuir nettement différent de celui qu’il portait lors de la saison 3. Ce n’est pas tout : trois nouvelles figures s’invitent dans la famille des « Supes ». Les rôles sont confiés à Mason Dye (Bombsight), Elizabeth Posey (Private Angel) et Will Hochman (Torpedo). À noter, l’apparence revisitée d’Aya Cash, qui campera à nouveau Stormfront (ou Liberty), reste pour l’instant soigneusement dissimulée.

L’origine trouble de Vought au cœur du récit

C’est donc dans les années 1950 que se situera cette nouvelle intrigue, remontant aux débuts sulfureux de la société fictive Vought International. Le scénario se concentrera autour d’un mystérieux meurtre, avec Soldier Boy et Stormfront comme protagonistes ambivalents. On peut s’attendre à ce que la série explore à nouveau les thèmes brûlants du racisme et du pouvoir, déjà amorcés lors de la deuxième saison de The Boys, où Stormfront avait cristallisé la polémique.

Du côté du casting, outre les nouveaux Supes fraîchement introduits, d’autres noms viennent étoffer la distribution : Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri ou encore Brian J. Smith rejoignent ainsi l’aventure.

Une transition maîtrisée ?

Alors que la cinquième et dernière saison de The Boys vient d’achever son tournage début juillet 2025 — et devrait marquer la fin d’une saga qui a secoué le genre super-héroïque — la production de Vought Rising débutera d’ici les prochains jours. Eric Kripke, architecte en chef des cinq saisons de la série principale, reprend les commandes du show. Il faut aussi rappeler que Jensen Ackles s’est imposé comme un personnage central depuis son arrivée dans la troisième saison, incarnant le père biologique d’Homelander (joué par Antony Starr) ; son retour ici laisse présager des retrouvailles attendues avec ses anciens partenaires de Supernatural.

On ignore encore la date exacte de diffusion — probablement fin 2026 ou début 2027. Mais entre ces premiers visuels intrigants et une distribution prometteuse, l’attente risque bien de monter chez les amateurs d’hémoglobine télévisuelle.