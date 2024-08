Vought Rising doit éviter une histoire controversée sur Stormfront

Pour éviter de raviver la polémique autour de Stormfront, une super-héroïne au passé nazi révélé dans The Boys, le préquel Vought Rising doit traiter ce personnage controversé avec soin, en évitant de trop l'humaniser.

The Boys étoffe son univers avec Vought Rising

Alors que la série à succès The Boys approche de sa dernière saison, l’univers de ses récits s’élargit avec de nouveaux spin-offs, notamment Vought Rising. Cette expansion pourrait présenter un défi intéressant : l’introduction de nouveaux personnages sans perturber l’équilibre délicat des dynamiques existantes.

Vought Rising, un préquel dans les années 1950

Présenté comme un murder mystery « tordu », Vought Rising promet d’explorer les premières années de personnages tels que Soldier Boy et Stormfront. Nous pourrions également y rencontrer Chloe Vought, la fille de Stormfront. Cette dernière, bien qu’apparaissant comme une jeune femme dans The Boys, est en réalité centenaire. Née en Allemagne en 1919, elle tombe amoureuse et épouse Frederick Vought, génie de la génétique et fondateur de Vought American.

Un défi de taille pour Vought Rising

Stormfront, malgré son amour sincère pour sa famille, est un monstre. Nazi, meurtrière et raciste abominable, elle a causé douleur, destruction et dévastation. Vought Rising devra explorer cette facette de Stormfront sans la rendre trop sympathique, au risque de diminuer l’impact de son rôle dans la série originale.

Préserver la nature des méchants

Le risque avec les préquelles est souvent de nuancer excessivement les méchants, les rendant ainsi plus sympathiques. Cela peut nuire à la dynamique établie dans la série originale. The Boys a une chance de créer une autre série à succès avec Vought Rising, à condition qu’elle ne manque pas de faire des méchants aussi profondément maléfiques que dans la série originale.