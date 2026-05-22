Les créateurs de Stranger Things lancent une nouvelle série de science-fiction palpitante sur Netflix

Les créateurs de Stranger Things reviennent sur Netflix avec une nouvelle série de science-fiction. Ce projet inédit promet suspense et innovation, attirant déjà l’attention des amateurs du genre sur la plateforme de streaming.

Tl;dr Nouveau thriller surnaturel « The Boroughs » sur Netflix.

Les seniors deviennent héros face à un danger mystérieux.

Succès critique, héritage de « Stranger Things » assumé.

Quand l’esprit de « Stranger Things » rencontre la vieillesse

L’univers si particulier façonné par les Duffer Brothers dans « Stranger Things » a clairement laissé une empreinte sur la fiction contemporaine. Pourtant, alors que les aventures du Hellfire Club tirent leur révérence après cinq saisons, c’est avec une tout autre dynamique que le duo revient en tant que producteurs avec la série « The Boroughs », disponible sur Netflix. Cette nouvelle création n’est toutefois pas l’œuvre directe des Duffer : elle est signée par le tandem Jeffrey Addiss et Will Matthews. Et ici, changement de casting radical : les héros ne sont plus des adolescents tourmentés, mais bien des retraités en quête d’une seconde jeunesse.

Seniors en première ligne contre le surnaturel

Dans cette série, ce ne sont plus les bancs du lycée qui servent de décor à l’aventure, mais un paisible foyer pour personnes âgées. Le récit suit notamment Jack, ex-présentateur météo incarné par Bill Pullman, aux prises avec des insomnies, ainsi que Sam, veuf désabusé joué par Alfred Molina, qui voit la résidence comme une véritable prison. Un casting atypique pour ce genre d’histoire ? Peut-être. Mais loin d’être figés dans la routine, ces personnages s’improvisent protecteurs de leur communauté face à une force aussi mystérieuse que menaçante.

L’éternelle quête d’aventure… même après soixante ans

Derrière l’intrigue surnaturelle se dessine un propos plus universel : celui de la possibilité, à tout âge, de renouer avec l’action et l’inattendu. Là où « Stranger Things » explorait le passage à l’âge adulte via ses jeunes protagonistes, « The Boroughs » revendique haut et fort que la vie réserve encore bien des rebondissements après une existence déjà bien remplie. Le parcours de Sam illustre parfaitement cette idée ; marqué par la disparition de sa femme, il trouve dans ces événements extraordinaires une façon de réapprendre à vivre.

Cocktail familier, mais séduisant pour Netflix

Avec son savant mélange de suspense, d’humour référencé, et de touches musicales soignées, « The Boroughs » propose un nouveau regard sur le modèle qui a fait le succès de son aîné. Les amateurs retrouveront certains ingrédients phares :

Sens du mystère entretenu jusqu’au bout.

Sous-texte tendre sur l’amitié et la solidarité intergénérationnelle.

Dynamique d’outsiders qui défient les apparences.

La série s’impose donc déjà comme un ajout divertissant au catalogue Netflix — en témoignent ses 92% récoltés sur Rotten Tomatoes. Si vous cherchiez un successeur crédible à « Stranger Things », sans doute avez-vous trouvé votre prochaine obsession sérielle.