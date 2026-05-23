MobLand : Tom Hardy ne reviendra pas pour la saison 3

L’acteur britannique Tom Hardy ne participera finalement pas à la troisième saison de la série MobLand. Des raisons précises ont conduit à son éviction du projet, suscitant l’étonnement des fans et des professionnels du secteur.

Tl;dr Tom Hardy ne reviendra pas pour la saison 3 de MobLand sur Paramount+, après des tensions et conflits répétés sur le tournage.

La production évoque une saison 2 “difficile”, marquée par des désaccords avec les producteurs et des problèmes d’organisation et de scénario.

Ce départ illustre une tendance plus large : même les grandes stars ne sont plus considérées comme indispensables dans l’industrie des séries.

Tom Hardy évince de MobLand

Après deux saisons qui semblaient placer MobLand au sommet du streaming, le vent tourne brusquement pour son acteur vedette. Tom Hardy, figure centrale de la série produite par Paramount+, ne rempilera pas pour la saison 3. Derrière cette décision, des frictions persistantes sur le plateau auraient fini par lasser la production, illustrant une mutation profonde dans l’industrie du divertissement.

L’époque des stars intouchables semble révolue

On se souvient d’un temps où les têtes d’affiche régnaient sans partage, leurs caprices tolérés tant qu’ils rapportaient gros. Mais aujourd’hui, même les noms les plus bankables ne sont plus à l’abri. À en croire les révélations de l’insider Matt Belloni, relayées dans sa newsletter The Puck, le contrat de Tom Hardy n’a tout simplement pas été renouvelé après une saison 2 jugée « très difficile ». Les motifs avancés sont clairs : retards répétés, affrontements avec les producteurs David Glasser et Jez Butterworth, critiques constantes du scénario ou encore plaintes sur l’évolution du format vers une série chorale… Il semblerait que le point de rupture ait été atteint lorsque l’un des producteurs a menacé de claquer la porte.

Des antécédents bien connus

Il serait tentant d’y voir un cas isolé, mais les connaisseurs du parcours de Tom Hardy ne seront guère surpris. La réputation complexe de l’acteur n’est plus à faire depuis ses démêlés notoires sur le tournage de Mad Max: Fury Road. L’opposition légendaire entre Tom Hardy et Charlize Theron, largement documentée ces dernières années, témoignait déjà d’une tendance aux tensions interpersonnelles, une attitude que l’intéressé avait pourtant reconnue publiquement par le passé.

Un avenir à réécrire sans certitudes

Reste à savoir comment ce départ inattendu influencera la suite des événements : le scénario devra s’adapter, avec sans doute un remaniement important du casting principal. Pour autant, aucune urgence : la saison 2 devrait arriver sur Paramount+ courant 2026. Les studios et créateurs disposent donc d’un délai confortable pour décider si la série pourra poursuivre sa route sans celui autour de qui elle avait été initialement bâtie.

Ce revers infligé à une star telle que Tom Hardy, dans un contexte où les grandes plateformes n’hésitent plus à passer outre leur « irremplaçabilité », envoie un signal fort au secteur : désormais, même les talents majeurs ne sont jamais définitivement acquis à une production.