Dans l’épisode 3 de Dutton Ranch, Beth évoque discrètement un sombre souvenir de Yellowstone

Dans le troisième épisode de Dutton Ranch, Beth Dutton glisse une référence discrète mais lourde de sens à l’univers de Yellowstone, rappelant les tensions et les secrets qui caractérisent la célèbre série et ses personnages tourmentés.

Tl;dr Beth rencontre un nouvel ennemi rappelant Jamie Dutton.

Joaquin Reyes semble condamné à une fin tragique.

La série multiplie les clins d’œil à « Yellowstone ».

Nouveau chapitre, mêmes fantômes pour Beth Dutton

Avec la sortie de son troisième épisode, « Dutton Ranch » poursuit l’héritage déjà bien ancré de la saga « Yellowstone », en offrant à ses fidèles un subtil mélange de familiarité et de renouveau. Si le décor a changé — cap sur une petite ville du Texas — les dilemmes de Beth Dutton demeurent familiers, portés par la tension palpable héritée des épisodes passés. Cette fois, c’est aux côtés de Rip Wheeler, incarné par Cole Hauser, que l’indomptable Beth tente d’imposer le bœuf d’exception du ranch familial auprès des établissements les plus en vue de Dallas.

Un air de déjà-vu chez les adversaires

Le hasard ou plutôt la mécanique bien huilée des drames familiaux remet sur sa route un personnage au profil troublant. Lors d’une négociation musclée dans un hôtel huppé, Beth croise pour la première fois le chemin de Joaquin Reyes. Adopté par la rivale locale Beulah Jackson (figure du 10 Petal Ranch), Joaquin évoque immédiatement chez Beth le souvenir douloureux de son frère défunt et adversaire juré, Jamie Dutton. La conversation s’engage au bar : elle lui confie sans détour combien il lui rappelle ce frère honni — une déclaration qui n’a rien d’anodin lorsque l’on connaît la fin brutale infligée à Jamie dans la saison finale de « Yellowstone ».

L’héritage toxique des dynasties ranchers

Le parallèle se dessine sans détour : Joaquin, chargé d’effacer les traces laissées par son frère instable, Rob-Wil Jackson, dans une sombre histoire de meurtre interne au ranch rival, marche sur les pas du duo explosif formé autrefois par Beth et Jamie. La dynamique est limpide : deux pseudo-frères et sœurs engagés malgré eux dans une lutte pour la survie et le pouvoir au sein d’une famille déchirée par l’ambition.

En filigrane, certains éléments font écho aux fans de la première heure :

Couteau légendaire transmis entre générations

Easter eggs en référence directe à John Dutton et à « 1883/1923 »

Mécanique vengeresse qui plane sur chaque épisode

L’ombre du passé : Joaquin en sursis ?

Le sort réservé à Jamie plane désormais sur Joaquin. Après tout, ce dernier n’hésite pas à manipuler veuves et collègues pour couvrir les crimes familiaux. Les scénaristes orchestrent-ils sciemment sa chute en miroir avec celle de Jamie ? On ne saurait exclure que le fameux couteau — sauvé par Beth lors du déménagement texan — trouve prochainement une nouvelle cible. Le jeu des références se veut assumé : entre passé glorieux et tragédies répétées, « Dutton Ranch » entretient savamment la flamme du western moderne façon Taylor Sheridan, tout en installant méthodiquement ses propres pions pour mieux surprendre… ou précipiter ceux qu’elle place sous l’ombre menaçante des Dutton.