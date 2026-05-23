Prime Video dévoile les premières images de « Vought Rising », spin-off de The Boys avec Jensen Ackles

Prime Video dévoile les premières images de "Vought Rising", le spin-off tant attendu de l’univers The Boys, porté par Jensen Ackles. Cette nouvelle série promet d’explorer davantage l’univers satirique et brutal des super-héros.

Tl;dr Spin-off « Vought Rising » centré sur Soldier Boy et Stormfront.

L’intrigue explore les origines sombres de Vought dans les années 1950.

Sortie prévue en 2027 sur Prime Video.

Un nouveau chapitre pour l’univers « The Boys »

Depuis la conclusion retentissante de la saison 5 de The Boys, le géant du streaming Prime Video n’a pas tardé à dévoiler son prochain coup : un second spin-off baptisé « Vought Rising ». Alors que le précédent dérivé, Gen V, n’a pas su convaincre sur la durée, ce nouvel opus promet de replonger dans les racines troubles du monde des super-héros corrompus, cher à la série mère.

Retour aux sources : l’Amérique des années 1950 revisitée

En effet, cette nouvelle série entend explorer l’origine du conglomérat Vought, à travers une intrigue sombre menée tambour battant au cœur des années 1950. Selon le créateur Eric Kripke, il s’agit d’une sorte de «twisted murder mystery about the origins of Vought in the 1950s, the early exploits of Soldier Boy, and the diabolical maneuvers of a Supe known to fans as Stormfront, who was then going by the name Clara Vought». La bande-annonce, fraîchement publiée après avoir été projetée en avant-première lors de la diffusion du final de The Boys, donne déjà le ton : expériences scientifiques abjectes, relations troubles et ambitions démesurées.

Des figures familières et de nouveaux « supes »

Au centre du récit se trouvent deux antagonistes marquants : Soldier Boy, incarné par Jensen Ackles, et Stormfront, alias Clara Vought (Aya Cash). À leurs côtés émergent d’autres super-héros créés pour servir les intérêts militaires américains : Bombsight (Mason Dye) fait son retour remarqué après une apparition dans la saison précédente. Le quatuor s’élargit avec Torpedo (Will Hochman) et Private Angel (Elizabeth Posey). Mais difficile d’évoquer ces personnages sans mentionner les expérimentations menées par Clara et son mari nazi, Frederick Vought — autant dire que l’atmosphère est loin d’être rassurante.

Voici ce que révèle le trailer pour mieux comprendre l’ambiance :

L’espoir fébrile d’un jeune Soldier Boy souhaitant devenir un héros.

L’influence néfaste de Clara qui rêve d’un « héros » à sa façon.

L’introduction d’un personnage noir subissant des tests sur le Compound V avant d’acquérir des super-pouvoirs.

Pistes sociales et critique acérée du mythe héroïque

Au-delà du divertissement attendu, la série semble vouloir questionner à nouveau l’envers du décor américain. On sait déjà que Soldier Boy était méprisé par son père industriel fortuné et cherchait coûte que coûte à gagner son approbation via ces expériences — sans succès manifeste. Plus frappant encore : dans un pays où la ségrégation raciale demeure omniprésente à cette époque, voir un homme noir doté de superpouvoirs bouleverse toute hiérarchie établie… Un symbole fort qui pourrait bien offrir à « Vought Rising » la même dimension corrosive que sa grande sœur.

Prévue pour une diffusion en 2027 sur Prime Video, cette préquelle s’annonce aussi dérangeante qu’ambitieuse.