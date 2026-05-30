Landman : Une scène inédite dévoilait une autre facette de T.L. Norris

Une scène supprimée de la série Landman mettait en lumière une facette inédite du personnage T.L. Norris, incarné par Sam Elliott. Ce passage, finalement écarté du montage final, aurait apporté un éclairage différent sur ce rôle central.

Tl;dr Scène touchante entre T.L. et Cheyenne coupée au montage

Cheyenne aide T.L. à se reconstruire dans « Landman »

Saison 3 confirmée pour poursuivre leur évolution

Un moment clé supprimé dans « Landman »

Le comédien Sam Elliott s’est imposé comme un visage incontournable dans l’univers télévisuel de Taylor Sheridan. Présent d’abord dans « 1883 », il incarne désormais T.L. Norris dans la saison 2 de Landman, père du personnage joué par Billy Bob Thornton. Un rôle marqué par une transformation intime, notamment grâce à la relation inattendue qui se noue avec Cheyenne, une ancienne stripteaseuse devenue son aide-soignante, interprétée par Francesca Xuereb.

L’évolution de T.L. grâce à Cheyenne

Lorsqu’il apparaît pour la première fois, T.L. peine à remonter la pente : replié sur lui-même en maison de repos, il traîne le poids du deuil et des regrets conjugaux. Pourtant, l’installation chez son fils Tommy et les retrouvailles avec le quotidien vont peu à peu lui redonner goût à la vie. Mais c’est surtout la complicité qui s’installe avec Cheyenne qui semble le sortir de l’ombre. Au fil des épisodes, elle ne se contente pas d’être son soutien physique ; elle devient une présence amicale et réconfortante, ce qui n’était pas gagné d’avance dans un univers aussi rugueux que celui imaginé par Sheridan.

Une scène coupée qui aurait tout changé ?

Dans un entretien accordé à Variety, Sam Elliott est revenu sur une séquence supprimée au montage lors du final de la saison 2. Après une plaisanterie grivoise lancée par Tommy sur les compétences de Cheyenne — un moment a priori anodin — l’acteur confie avoir spontanément saisi la main de sa partenaire lors du tournage :

« Her line in response to that was ‘Hardy har har.’ And I said, ‘Yeah.’ And I know that you can’t see it, but at that moment, I reached out and took her hand for whatever reason. »

Ce geste simple, invisible à l’écran, mais remarqué sur le plateau par Colm Feore, aurait pu apporter une profondeur supplémentaire au parcours émotionnel de T.L., soulignant combien le personnage avait évolué grâce à Cheyenne.

L’avenir des personnages sur Paramount+

Difficile donc de ne pas regretter l’absence de cette scène pleine d’humanité ; elle aurait incarné ce que Sheridan apprécie tant chez Elliott : sa capacité à insuffler des émotions sans forcer le trait. Pour les fans impatients d’en savoir plus sur cette dynamique naissante entre T.L. et Cheyenne, une bonne nouvelle demeure : la saison 3 de Landman est d’ores et déjà actée et sera disponible prochainement sur Paramount+.