Des photos de tournage révèlent Bullseye en costume fidèle aux comics pour Daredevil: Born Again saison 3

De nouvelles photos prises sur le tournage de la saison 3 de Daredevil: Born Again dévoilent le personnage de Bullseye arborant un costume et un masque fidèles à ceux des bandes dessinées, confirmant ainsi le respect de l’esthétique originale.

Tl;dr Le costume de Bullseye devient fidèle aux comics.

devient fidèle aux comics. Wilson Bethel tease ce look sur Instagram.

Saison 3 de « Daredevil: Born Again » prévue pour mars 2027.

Bullseye s’offre une transformation très attendue

Difficile d’imaginer l’univers de Daredevil sans la présence troublante de Benjamin « Dex » Poindexter. Découvert dans la troisième saison de la série Netflix, ce personnage campé par Wilson Bethel a marqué les esprits en oscillant entre agent du FBI tourmenté et redoutable justicier sous le nom de Bullseye. Mais jamais, jusqu’à présent, il n’avait vraiment arboré une tenue aussi fidèle à ses origines dans les comics.

Premiers aperçus du nouveau costume sur les réseaux sociaux

En plein tournage de la saison 3 de Daredevil: Born Again, les fans les plus attentifs n’ont pas manqué l’actualité : des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent clairement Wilson Bethel vêtu d’un nouvel ensemble bien plus proche du look classique du personnage. La pièce maîtresse ? Un casque frappé du fameux logo cible, clin d’œil assumé aux versions papier du super-vilain. Jusqu’ici, la série avait préféré une approche tactique et discrète pour le costume ; ce changement marque un retour appuyé vers le style propre au MCU, où la fidélité graphique devient progressivement la norme.

L’acteur joue avec l’attente des fans

Pour ceux qui suivent l’actualité de près, l’information ne vient pas uniquement des paparazzis : il y a quelques jours, Wilson Bethel lui-même publiait un court extrait sur Instagram. On pouvait alors le voir retrousser sa manche et révéler, non sans malice, un symbole Bullseye gravé sur sa protection de bras. Si l’on en croit cette publication restée en ligne — et le fait que l’acteur n’a pas été rappelé à l’ordre par la maison mère — il semblerait que les règles autour des fuites aient été assouplies côté Marvel, probablement parce qu’une réunion des Defenders se profile déjà à l’horizon.

L’attente monte avant la sortie sur Disney+

Il faut dire que ces révélations interviennent alors même que la troisième saison est encore en cours de production. Pour mémoire, les ultimes minutes du dernier épisode montraient déjà Bullseye nouant une alliance intrigante avec le mystérieux Mr. Charles (Matthew Lillard). Et puisque Marvel semble désormais embrasser pleinement l’aspect visuel iconique de ses personnages — comme en témoigne également le fameux double D enfin affiché sur le torse de Daredevil — il est probable que ce nouveau costume marque une étape importante dans l’évolution du personnage.

Pour ceux qui trépignent déjà d’impatience :