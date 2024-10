Top 10 des séries sur Apple TV Plus, voici les 3 à ne pas manquer !

Voici les 3 émissions à ne pas manquer sur Apple TV Plus parmi les 10 les plus populaires.

Une plongée captivante dans le monde de Apple TV Plus

À mesure que nous avançons dans la saison d’automne, nous sommes confrontés à un choix pléthorique de divertissements disponibles sur les plateformes de streaming. Avec un nombre incalculable d’options tentant de capter notre attention, il peut être difficile de faire le tri. Alors, permettez-moi, journaliste avec 20 ans d’expérience, de vous guider à travers ce labyrinthe.

Des incontournables à ne pas manquer

Apple TV Plus regorge de séries qui méritent d’être découvertes. Bien sûr, des noms comme “Bad Monkey” et “Slow Horses” sont incontournables, mais je tiens à vous présenter d’autres options tout aussi attrayantes. Parmi elles, trois séries se distinguent particulièrement : une nouvelle intrigue mystérieuse, une comédie cinglante et un drame acclamé par la critique avec Harrison Ford. Ces trois séries sont à ne pas manquer sur Apple TV Plus actuellement.

Au cœur de l’intrigue : « Where’s Wanda? »

« Where’s Wanda? », une comédie noire allemande, suit les péripéties d’un couple à la recherche de leur fille disparue, Wanda. Dedo et Carlotta Klatt, interprétés respectivement par Axel Stein et Heike Makatsch, mènent leur propre enquête à mesure que les efforts de la police stagnent. Leurs efforts les conduisent à découvrir des vérités inavouables et parfois choquantes dans leur petite ville de Sundersheim.

Une comédie sombre : « Bad Sisters »

La série « Bad Sisters » se concentre sur les sœurs Garvey, unies comme les cinq doigts de la main. L’intrigue débute après la mort mystérieuse de l’abusif mari de Grace, ce qui attire l’attention des enquêteurs d’assurance sur les sœurs, qui avaient toutes une raison de lui en vouloir.

Thérapie en série : « Shrinking »

Enfin, « Shrinking » est une comédie charmante suivant un thérapeute, Jimmy, qui doit faire face au deuil de sa femme. Harrison Ford y interprète le rôle de Dr. Paul Rhodes, un thérapeute expérimenté qui guide Jimmy et lui apporte une touche d’humour.

Ces recommandations sont basées sur le top 10 des séries Apple TV Plus au mardi 8 octobre. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette période pour plonger dans ces univers captivants ?