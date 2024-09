Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Shrinking : date de sortie, casting, intrigue et bande-annonce

Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Shrinking : date de sortie, casting, intrigue, bande-annonce et plus encore !

Tl;dr La deuxième saison de la série Shrinking est en préparation.

La bande-annonce révèle que Jimmy, le personnage principal, lutte contre la dépression.

La deuxième saison sortira le 16 octobre avec 12 nouveaux épisodes.

Shrinking, une série qui fait sensation

La série Shrinking, un succès de Apple TV+ mettant en vedette Harrison Ford et Jason Segel, a suscité un vif intérêt avec l’annonce de la saison 2. Cette série dramatique dépeint un groupe de thérapeutes aux méthodes diverses pour aider leurs patients, tout en mettant en évidence leurs propres vies chaotiques. Les performances de Jason Segel et Harrison Ford ont conquis le public d’Apple TV+.

Des critiques élogieuses

La première saison de Shrinking a été très appréciée, avec une note de 91% sur Rotten Tomatoes et un score d’audience de 87%. Créée par Segel, Bill Lawrence (Scrubs) et Brett Goldstein, cette série a su tirer parti de leur créativité et de leur talent pour captiver les spectateurs. C’est pourquoi l’annonce d’une deuxième saison a été reçue avec enthousiasme.

La deuxième saison se précise

La bande-annonce de la saison 2 de Shrinking a été dévoilée, suscitant une grande attente. On y voit Jimmy tenter de gérer ses relations tout en évitant de sombrer dans la dépression. La deuxième saison de Shrinking sera diffusée à partir du mercredi 16 octobre, avec un total de 12 épisodes.

Le casting de la deuxième saison

Il est fort probable que le casting principal de la première saison soit de retour pour la saison 2. Jason Segel incarnera à nouveau Jimmy Laird, Harrison Ford sera le Dr. Paul Rhoades, et Jessica Williams reprendra son rôle de Gaby. De nouveaux personnages sont également attendus.