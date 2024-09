Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur la saison 4 de ‘Slow Horses’

Les deux premiers épisodes de la saison 4 de 'Slow Horses' sont désormais disponibles en streaming. Curieux de savoir ce que cette nouvelle saison réserve aux personnages ?

Tl;dr La saison 4 de « Slow Horses » est disponible en streaming.

La série a été un succès critique pour Apple TV Plus et a reçu 9 nominations aux Emmy Awards.

La saison 4 comprendra 6 épisodes, disponibles sur Apple TV Plus dès le 4 septembre.

La saison 4 est une adaptation du roman « Spook Street » de Mick Herron.

Plongée dans l’action avec la saison 4 de « Slow Horses »

Fans de « Slow Horses », réjouissez-vous ! Après une longue attente, la saison 4 de votre série préférée est enfin disponible en streaming. Il est désormais possible de se replonger dans l’action en visionnant les deux premiers épisodes.

Une série couronnée de succès

Depuis ses débuts, « Slow Horses » a su séduire les critiques et le grand public. Diffusée sur Apple TV Plus, chaque fin de saison est marquée par la sortie d’une bande-annonce pour la saison suivante. La saison 3 n’a pas dérogé à cette règle. Cette série d’espionnage britannique a même été élue meilleure émission de télévision que nous avons regardée en 2023. Et comme d’habitude, une bande-annonce de la saison 5 sera diffusée à la fin du dernier épisode de la saison 4, Apple ayant déjà donné son feu vert pour une cinquième saison.

Mais ce n’est pas tout. « Slow Horses » a également contribué à battre le record d’Apple TV Plus avec 9 nominations aux Emmy Awards, dont celle de l’acteur principal exceptionnel pour Gary Oldman. Autrement dit, nous avons affaire à une série primée qui mérite cette reconnaissance plus que toute autre production originale d’Apple.

Le programme de la saison 4

Le premier épisode de la saison 4 de « Slow Horses » a été diffusé sur Apple TV Plus le 4 septembre. C’est plus tôt que prévu, mais personne ne s’en plaint. La saison 4 comprendra 6 épisodes, comme les saisons précédentes, chacun durant environ 40 minutes. Des bonus sont également disponibles sur Apple TV Plus – parfait pour ceux qui, comme moi, détestent attendre une semaine entière pour un nouvel épisode.

Le casting de la saison 4

Malgré une distribution désormais familière, le casting principal de la série est un groupe surprenamment restreint. Gary Oldman, Jack Lowden et Kristin Scott Thomas sont les seuls membres principaux du casting de « Slow Horses ».

Les bandes-annonces de la saison 4

La première (très brève) bande-annonce de la saison 4, que nous voyons à la fin de la saison 3, montre Jackson Lamb dans un état misérable. Pendant ce temps, une bombe a explosé à Londres et le MI5 est en ruines.

L’intrigue de la saison 4

La saison 4 de « Slow Horses » est une adaptation du roman « Spook Street » de Mick Herron, le quatrième roman de sa série Slough House. Pour ceux qui voudraient connaître tous les détails, il suffit de faire un peu d’espionnage et de lire le livre par vous-même.