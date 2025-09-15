Mike Flanagan est le « Quentin Tarantino de l’horreur » selon Stephen King

Le réalisateur Mike Flanagan est reconnu par Stephen King pour sa capacité à réinventer les classiques de l’horreur.

Un admirateur fidèle de Mike Flanagan

Dans l’univers du fantastique, rares sont ceux qui suscitent autant de respect que Stephen King. Cet écrivain de renom, dont les romans tels que The Shining, ITou encore Salem’s Lotont été adaptés avec succès à l’écran, n’hésite jamais à recommander ce qui lui semble marquant dans le genre. Or, dernièrement, il a tenu à saluer le travail de Mike Flanagan, allant jusqu’à dresser un parallèle audacieux avec un certain cinéaste culte.

L’audace créative de Mike Flanagan saluée par Stephen King

Sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, l’auteur américain n’a pas tari d’éloges sur la série The Fall of the House of Usher, proposée par la plateforme de streaming Netflix. Il y partage cette réflexion : « C’est effrayant, captivant, l’écriture est brillante et fait avancer l’intrigue. On pourrait dire que Mike Flanagan est le Quentin Tarantino de l’horreur ». Si Stephen King ne détaille pas son analogie, elle semble traduire la capacité de Mike Flanagan à revisiter et transcender les codes du genre — à l’image de Quentin Tarantino dans ses domaines. À travers ses œuvres, Mike Flanagan injecte une modernité singulière, comme en témoigne sa relecture satirique des textes d’Edgar Allan Poe, qu’il adapte au sein d’une saga familiale contemporaine évoquant parfois Succession.

Quand adaptation rime avec innovation

La relation professionnelle entre Stephen King et Mike Flanagan ne date pas d’hier. Ce dernier s’est illustré en transposant avec brio trois œuvres majeures du maître du suspense : Gerald’s Game, Doctor Sleepainsi que The Life of Chuck. D’autres projets sont en cours : une mini-série tirée de Carrie et une ambitieuse adaptation télévisuelle de la saga The Dark Tower. Mais la reconnaissance ne s’arrête pas là : Stephen King a aussi vivement applaudi la réinterprétation signée Mike Flanagan du roman culte The Haunting of Hill House — une prise de risque assumée qu’il jugeait proche du génie.

L’héritage littéraire dans l’œuvre de Mike Flanagan

Difficile d’ignorer l’empreinte profonde laissée par Stephen King sur la créativité de Mike Flanagan. Certaines créations originales du réalisateur portent indéniablement ce sceau : il suffit d’observer Midnight Mass, dont l’atmosphère rappelle furieusement celle des récits kingiens comme Salem’s Lot. Ici, point seulement d’effroi ou d’effets sanglants — Mike Flanagan accorde à ses personnages une épaisseur dramatique rarement vue dans l’horreur moderne. À ce propos, il confiait : « L’attention portée aux personnages et à leur humanité fait partie des marques distinctives du travail de Stephen King ». Ainsi, sans renier les traditions horrifiques, Mike Flanagan perpétue avant tout cet héritage humaniste au cœur du surnaturel.

Pour beaucoup, il incarne désormais le digne successeur du maître… mais sur petit écran.