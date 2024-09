Calendrier des innovations Apple – Un nouveau rapport dévoile le timing des futures fonctionnalités

L'iPhone s'apprête à accueillir de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment des améliorations de Siri et une nouvelle application appelée Image Playground. Quelles nouvelles expériences ces mises à jour apporteront-elles aux utilisateurs d'iPhone ?

Tl;dr Apple annonce la sortie de son iOS 18 avec de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront disponibles sur l’iPhone 15 Pro et la série iPhone 16.

Des outils tels que Siri, Image Playground et Genmoji seront améliorés grâce à l’IA.

Des mises à jour supplémentaires sont prévues pour améliorer et étendre ces fonctionnalités.

La semaine dernière, Apple a annoncé lors du grand événement de lancement Glowtime, la date de sortie de l’iOS 18. Néanmoins, les utilisateurs devront attendre encore un mois pour voir arriver les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sur leurs iPhones.

Une nouvelle ère pour l’iPhone

Apple prévoit de déployer les fonctionnalités d’Apple Intelligence avec la sortie d’iOS 18.1 en octobre. Les mises à jour futures, comme iOS 18.2 et au-delà, apporteront encore plus de nouveautés. Ces fonctionnalités seront accessibles aux utilisateurs disposant d’un iPhone 15 Pro ou de la nouvelle série iPhone 16, à condition que l’appareil et la langue Siri soient réglés sur l’anglais américain.

Des fonctionnalités d’IA prometteuses

Apple a promis une refonte substantielle de son assistant virtuel Siri lors de la WWDC 2024, notamment une meilleure compréhension des requêtes de suivi et des erreurs de langage des utilisateurs. De plus, iOS 18 beta propose plusieurs autres fonctionnalités basées sur l’IA, telles que les résumés de notifications, les réponses suggérées pour les messages, les outils de rédaction qui relisent votre brouillon ou génèrent une réécriture pour des publics spécifiques, et beaucoup d’autres.

L’avenir de l’IA dans iOS

Des fonctionnalités supplémentaires d’Apple Intelligence devraient faire leur apparition sur les iPhone avec iOS 18.2. Parmi celles-ci, on retrouve Image Playground, une application par défaut qui utilise l’IA pour créer des images de vous-même et des autres. Une autre innovation est Genmoji, qui utilise l’IA pour générer des emojis basés sur le texte entré ou sur une personne de votre bibliothèque de photos.

En conclusion, Apple prépare une série de mises à jour pour ses prochains systèmes d’exploitation qui laisseront une large place à l’intelligence artificielle. Ces nouvelles fonctionnalités promettent de révolutionner l’expérience utilisateur sur iPhone. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour découvrir ces innovations en action.