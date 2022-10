iOS 16 : deux nouvelles fonctionnalités qui puisent dans la batterie

iOS 16 ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, des fonctions qui peuvent, pour certaines, puiser dans la batterie de l'appareil. Voici comment les désactiver.

Si la batterie de votre iPhone fond toujours comme neige au soleil, il est peut-être temps de prendre des mesures. Peut-être faut-il le charger différemment, avec les bons câbles, ou investir dans une batterie externe digne de ce nom. Vous pouvez aussi activer constamment le mode Économie d’énergie ou mettre votre iPhone en Mode Avion pour préserver le peu de batterie qu’il vous reste. Si vous êtes sous iOS 16, il y a d’autres moyens d’économiser la si précieuse batterie. En voici deux particulièrement intéressants.

Retirez les widgets de votre écran de verrouillage

Tous les widgets de l’écran de verrouillage forcent vos applications à fonctionner en arrière-plan, récupérant constamment des données pour se mettre à jour, comme les scores des matches ou la météo. Et qui dit apps qui tournent en arrière-plan dit batterie qui s’épuise.

Si vous voulez préserver l’autonomie de votre iPhone sous iOS 16, il vaut mieux éviter les widgets sur votre écran de verrouillage (et sur l’écran d’accueil). Le plus simple pour ce faire est de passer sur un autre profil : restez appuyé sur votre écran de verrouillage et balayez pour en choisir un qui n’a aucun widget.

Cependant, si vous voulez simplement supprimer les widgets de votre écran de verrouillage existant, restez appuyé sur ce dernier, tapotez sur Personnaliser, choisissez Écran de verrouillage, tapotez sur la boîte des widgets et sur le bouton “-” sur chaque widget pour les retirer.

N’activez pas les vibrations du clavier

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le clavier de l’iPhone n’a jamais été capable de vibrer chaque fois que vous tapez quelque chose. Une situation à laquelle iOS 16 a remédié. Les vibrations du clavier offrent une expérience de saisie plus immersive, si l’on peut dire. Ceci étant dit, comme l’explique Apple, cette fonctionnalité peut affecter l’autonomie de l’appareil.

Selon une page d’aide Apple concernant le clavier, les vibrations “peuvent affecter l’autonomie de votre iPhone”. Sans plus de précisions, malheureusement. Mais si vous voulez faire durer votre batterie autant que possible, il vaut mieux garder cette fonction désactivée.

Fort heureusement, il n’est pas activée par défaut. Si vous l’avez activée de vous-même, allez dans Réglages > Sons et vibrations > Retour clavier et désactivez l’option Vibration.

Et bien qu’elles n’aient pas encore été déployées, les Live Activities et la Bibliothèque Photo Partagée iCloud sont deux fonctionnalités qui puisent aussi dans votre batterie.