Première démontage de la batterie MagSafe de l’Apple iPhone Air

Le tout premier démontage de la batterie MagSafe iPhone Air dévoile enfin ses secrets de conception. Cette analyse technique met en lumière la structure interne et les choix d’ingénierie adoptés pour ce nouvel accessoire destiné aux utilisateurs Apple.

Tl;dr Le nouvel iPhone Air MagSafe Battery reprend la batterie du téléphone.

Autonomie modeste du Air, améliorée avec le MagSafe.

Chauffe et rendement faibles en charge sans fil.

L’envers du MagSafe : une batterie presque identique à celle de l’iPhone Air

Dès la sortie officielle de la gamme iPhone 17, les premiers démontages n’ont pas tardé. Parmi eux, celui mené par les spécialistes d’iFixit sur le nouvel accessoire MagSafe Battery conçu exclusivement pour l’iPhone Air. Fait remarquable : en examinant les entrailles de cette batterie, ils relèvent une curieuse similarité avec… la batterie interne du téléphone lui-même. Un détail saute d’abord aux yeux : sa forme asymétrique, loin des rectangles habituels, épouse les contours précis et complexes de l’iPhone Air. Les dimensions s’avèrent révélatrices ; avec seulement 2,72 mm d’épaisseur et une capacité affichée de 12,26 Wh (soit environ 3 149 mAh), cette batterie semble taillée sur mesure.

Efficacité énergétique : un défi toujours présent

Pourtant, si cette ressemblance intrigue, elle ne se traduit pas directement dans l’usage. Malgré une capacité équivalente à celle du téléphone, le gain réel n’est « que » de 65 % d’autonomie supplémentaire. En cause : le rendement bien connu des transferts d’énergie. La recharge sans fil — ici imposée par le MagSafe — souffre d’une inefficacité notoire ; chaque transfert génère des pertes sous forme de chaleur. D’où ces batteries qui chauffent vite… sans offrir de rechargements complets.

L’autonomie du Air à l’épreuve du quotidien

Reste alors à s’interroger : a-t-on réellement besoin d’investir dans cet accessoire ? Selon nos tests maison, l’iPhone Air, en usage continu (navigation web via 4G/LTE avec écran réglé à 1 nit), tient tout juste douze heures avant extinction — nettement moins que ses cousins Pro (15 h 32) et Pro Max (17 h 54). Seul le modèle standard fait légèrement mieux avec près de treize heures. Pour ceux qui solliciteraient beaucoup leur appareil, il faut donc anticiper une baisse sensible avant la fin de journée.

Bilan : pertinence et durée de vie limitée pour l’accessoire

Avec le MagSafe Battery, l’autonomie grimpe tout de même jusqu’à dix-sept heures quinze. Un sursis appréciable, mais encore loin des plus endurants modèles concurrents ou premium. À noter que ce choix technique — réutiliser exactement la même batterie que celle intégrée au téléphone — répond aussi à une logique industrielle : pourquoi développer un nouvel accumulateur pour un accessoire voué à disparaître en même temps que son unique compatible ? Côté production comme côté utilisateur, difficile cependant de masquer les limites physiques et économiques d’un tel dispositif.

Pour ceux qui hésitent encore avant d’opter pour ce duo iPhone Air + MagSafe Battery, voici quelques éléments essentiels :