Le chargeur MagSafe d’Apple délivre désormais 25 W sans fil aux appareils autres qu’iPhone

Le chargeur MagSafe d’Apple augmente sa puissance et permet désormais une recharge sans fil jusqu’à 25W pour certains smartphones autres que les iPhone. Cette évolution élargit les possibilités offertes aux utilisateurs d’appareils compatibles avec la technologie Qi2.

Tl;dr iPhone 17 adopte la norme de charge sans fil Qi 2.2

Le MagSafe Apple devient compatible Android premium

Le chargeur 25W d’Apple reste compétitif en prix

Apple élargit sa compatibilité avec Qi 2.2

Depuis peu, Apple a officiellement annoncé que sa prochaine gamme, incluant les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, prendra en charge la nouvelle norme de recharge sans fil Qi 2.2. Cette évolution n’est pas anodine : jusqu’ici, les vitesses maximales de recharge – soit 25W – étaient réservées aux modèles d’iPhone 16, mais uniquement à condition d’utiliser un chargeur estampillé MagSafe et approuvé par la marque à la pomme.

Nouveaux usages pour le MagSafe

Pour la première fois, les détenteurs d’un iPhone ne seront plus contraints d’opter exclusivement pour un accessoire MagSafe officiel afin de profiter des débits rapides. Désormais, tout appareil compatible Qi 2.2, y compris certains smartphones Android récents comme le Pixel 10 Pro XL, pourra exploiter ces performances en s’équipant du nouveau chargeur signé Apple. Une petite révolution dans un univers où chaque fabricant avait jusque-là tendance à privilégier ses propres écosystèmes.

L’offensive d’Apple sur le marché Android ?

Cette ouverture crée une situation inédite : à l’heure où la plupart des constructeurs peinent encore à intégrer pleinement la norme Qi 2.2 dans leurs appareils, voilà qu’Apple se positionne, contre toute attente, comme un fournisseur pertinent d’accessoires pour les smartphones Android haut de gamme. Si l’offre reste limitée — rares sont aujourd’hui les modèles Android compatibles au-delà du Pixel — elle devrait rapidement s’élargir.

La question du prix mérite également attention : alors que des fabricants comme Belkin, partenaire historique de l’Apple Store, commercialisent déjà des chargeurs Qi 2.2 à près de 60 dollars, la marque californienne affiche son propre modèle basique à seulement 39 dollars — soit un tarif aligné avec le chargeur officiel de Google pour Pixel.

Bilan et perspectives pour les utilisateurs

En somme, cette évolution ouvre plusieurs avantages concrets :

Simplification du choix des accessoires : terminée l’obligation d’opter pour du MagSafe certifié.

terminée l’obligation d’opter pour du MagSafe certifié. Démocratisation des vitesses rapides : autant pour iOS qu’Android.

autant pour iOS qu’Android. Mise en concurrence sur le marché des accessoires premium.

De quoi bouleverser certains réflexes… et donner aux utilisateurs plus de liberté dans leur choix d’équipement.