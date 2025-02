L’absence de MagSafe sur l’Apple iPhone 16e est un total non-sens

Il est difficile de comprendre pourquoi l'iPhone 16e n'est pas équipé de la technologie MagSafe, une fonctionnalité pourtant très appréciée et largement utilisée dans les versions précédentes.

Tl;dr L’iPhone 16e d’Apple, malgré ses caractéristiques avancées, ne propose pas MagSafe.

Apple a intégré MagSafe dans tous ses téléphones depuis l’iPhone 12.

L’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e est déroutante et frustrante pour les utilisateurs.

Une déception marquée par l’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e

Le nouvel iPhone 16e d’Apple, successeur de l’iPhone SE, dispose d’une panoplie de fonctionnalités attrayantes qui le rendent attrayant. Pourtant, une lacune majeure sur sa fiche technique laisse perplexe : l’absence de MagSafe sur ce téléphone vendu 599 dollars.

Des similitudes troublantes avec les précédents modèles

Malgré une ressemblance frappante avec l’iPhone 14 et l’utilisation de composants similaires à ceux de l’iPhone 16, l’iPhone 16e ne prend pas en charge MagSafe ni le rechargement sans fil rapide. Apple espère que les propriétaires d’iPhone 16e seront satisfaits de la même vitesse de charge sans fil que celle de l’iPhone SE sorti en 2022, avec en prime l’avantage minime de l’utilisation d’un port USB-C au lieu d’un port Lightning.

Le mystère de l’absence de MagSafe

L’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e semble particulièrement étrange, car cette fonctionnalité est devenue une norme depuis plusieurs années. Apple a introduit MagSafe dans ses smartphones avec l’iPhone 12 en tant qu’accessoire magnétique et standard de charge, et l’a inclus dans tous les modèles suivants. MagSafe, qui tire son nom des connecteurs magnétiques des ordinateurs portables d’Apple, offre la possibilité d’attacher votre téléphone à des étuis, supports, portefeuilles et supports sans aucune pièce supplémentaire. De plus, la charge via MagSafe offre des vitesses de charge plus rapides, passant de 7,5W à jusqu’à 25W avec le bon bloc de charge.

Plus important encore, l’utilisation de magnets pour guider directement un chargeur vers les bobines de charge élimine pratiquement le risque qu’un téléphone soit sur un chargeur sans être réellement chargé. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles MagSafe a été adopté dans la norme de charge sans fil Qi2 plus large – cela rend simplement l’ensemble beaucoup plus pratique.

Une omission inexpliquée

Cela n’explique cependant pas pourquoi Apple a choisi d’exclure cette fonction de l’iPhone 16e. La définition que donne Apple de ce qui constitue une caractéristique « Pro » est toujours en évolution, et il arrive souvent que certaines fonctionnalités ou composants soient omis pour justifier un prix inférieur. Mais si Apple et ses partenaires vendent probablement beaucoup d’accessoires MagSafe, pourquoi ne pas vouloir les vendre également aux propriétaires d’iPhone 16e ?

Ce qui est particulièrement intéressant dans tout cela, c’est la norme Qi2, disponible pour les fabricants de téléphones depuis 2023, mais qui n’a pas été largement adoptée en dehors des téléphones Apple. Il est possible que Qi2 ou MagSafe soit plus coûteux (ou difficile) à inclure qu’il n’y paraît, et qu’Apple ait été « généreux » jusqu’à présent. Cela pourrait rendre la décision de ne pas soutenir la norme plus compréhensible. Cependant, cela ne change pas le fait que l’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e est très agaçante.