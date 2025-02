Apple dévoile l’iPhone 16e : un nouveau smartphone abordable mais moins puissant

Avec l’iPhone 16e, Apple opère un changement de stratégie en abandonnant la gamme SE et en proposant un modèle plus moderne, mais allégé en fonctionnalités.

Tl;dr La gamme iPhone 16 d’Apple s’enrichit avec l’iPhone 16e.

L’iPhone 16e est un modèle plus accessible avec un design moderne et des caractéristiques proches de l’iPhone 16.

Les précommandes du iPhone 16e débuteront le 21 février 2025 pour une disponibilité dès le 28 février 2025.

Un nouveau modèle pour le marché des smartphones abordables

L’iPhone 16e, vendu à partir de 719 euros pour 128 Go (puis 849 euros pour 256 Go et 1 099 euros pour 512 Go), vise les consommateurs à la recherche d’un iPhone moderne à prix réduit. Ce lancement signe la fin de la gamme iPhone SE, qui n’occupait qu’une faible part du marché, représentant seulement 5% des ventes aux États-Unis fin 2024. Avec un design plus actuel et des fonctionnalités récentes, l’iPhone 16e espère séduire un public plus large malgré son prix supérieur à celui du SE, qui était vendu 489 euros. Apple cherche ainsi à mieux concurrencer les modèles de Google et Samsung, qui dominent la catégorie des smartphones abordables.

Un design et des caractéristiques inspirés de l’iPhone 16

Contrairement à l’iPhone SE, qui reprenait le design de l’iPhone 8, l’iPhone 16e adopte un écran bord à bord de 6,1 pouces et Face ID. Il intègre un appareil photo principal de 48 mégapixels et l’Action Button pour les raccourcis, des éléments jusque-là réservés aux modèles plus haut de gamme. Cependant, il se distingue de l’iPhone 16 par l’absence d’un second capteur photo et du bouton Camera Control, limitant ainsi certaines capacités photographiques. Malgré ces concessions, il offre une expérience plus moderne et homogène avec le reste de la gamme actuelle d’Apple.

L’intelligence artificielle à prix réduit

L’une des grandes nouveautés de l’iPhone 16e est l’intégration d’Apple Intelligence, l’ensemble d’outils IA lancé par Apple en 2023. Cette technologie permet la génération d’images et d’emojis personnalisés, la synthèse de notifications et l’amélioration des photos grâce à l’IA. Jusqu’à présent, ces fonctionnalités n’étaient disponibles que sur les iPhone 16, iPhone 15 Pro et certains iPads et Mac récents. En rendant cette fonctionnalité disponible sur un modèle plus accessible, Apple veut démocratiser l’IA sur ses appareils et inciter plus d’utilisateurs à découvrir ses capacités.

Un modem 5G conçu en interne pour plus d’indépendance

L’iPhone 16e est aussi le premier iPhone équipé d’un modem 5G conçu par Apple, annoncé comme le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone. Cette innovation intervient cinq ans après le rachat de la division modem d’Intel, permettant à Apple de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm, son principal fournisseur de modems jusqu’à présent. En contrôlant cette technologie clé, Apple peut optimiser l’autonomie de ses appareils et mieux maîtriser les coûts de production. Cette transition s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de concevoir davantage de composants en interne, comme elle l’a fait avec ses puces Apple Silicon.

Un pari stratégique face à la concurrence

Face aux avancées de Google et Samsung dans l’IA et les smartphones abordables, Apple devait réagir avec une offre compétitive. Google, avec sa gamme Pixel A, et Samsung, avec ses modèles Galaxy FE, proposent depuis plusieurs années des téléphones plus accessibles intégrant des innovations logicielles avancées. Cependant, il reste à voir si l’iPhone 16e convaincra les consommateurs et stimulera les ventes d’iPhone, qui ont récemment déçu les investisseurs.