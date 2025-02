Apple permet de regrouper vos achats numériques sous un seul compte

Les utilisateurs Apple peuvent enfin migrer leurs achats numériques d'un compte à un autre, offrant plus de souplesse dans l'organisation de leurs achats.

Tl;dr Apple permet désormais la migration des achats numériques entre comptes.

La migration nécessite que les comptes soient liés à la même région et respectent des conditions spécifiques (authentification à deux facteurs, pas de partage familial).

La fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement aux USA.

Avec cette nouvelle option, Apple permet de transférer une variété d’achats numériques, incluant des films, des livres, des applications et de la musique. Cependant, le transfert est limité : il ne peut se faire que du compte secondaire, utilisé pour les achats, vers le compte principal, celui lié à iCloud. Pour migrer vos éléments, vous devez vous rendre dans l’onglet « Média et achats » et cliquer sur l’option « Migrer les achats ». Il vous suffit ensuite de suivre les étapes indiquées à l’écran pour finaliser la migration vers votre compte principal.

Ce qu’il faut savoir avant de migrer

Avant de commencer la migration, plusieurs critères doivent être remplis. Vous devez être connecté à vos deux comptes, et ces derniers doivent avoir l’authentification à deux facteurs activée. Il est également essentiel que les comptes soient associés à la même région géographique. En outre, votre compte secondaire ne doit pas faire partie d’un partage familial ou de partage des achats. Veillez également à vider votre solde restant et à annuler toutes locations ou précommandes avant de commencer la procédure.

Que se passe-t-il après le transfert des achats ?

Une fois la migration effectuée, des changements importants se produisent. Vous ne pourrez plus utiliser votre compte secondaire pour effectuer des achats sur l’App Store ou dans d’autres services Apple. Ce compte sera désormais inutilisable pour de nouvelles acquisitions, car tous les achats seront concentrés sur votre compte principal. Cela peut être un inconvénient si vous souhaitez maintenir des comptes séparés pour différents types d’achats.

À qui est accessible cette fonctionnalité ?

Actuellement, cette option de transfert d’achats est réservée aux utilisateurs américains. Les résidents de l’Union Européenne, du Royaume-Uni et de l’Inde ne peuvent pas encore bénéficier de cette fonctionnalité. Cette restriction géographique pourrait être liée à des contraintes réglementaires ou à des considérations techniques. Il reste à voir si Apple décidera de déployer cette fonctionnalité à d’autres pays dans le futur.