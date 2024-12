Alerte : des applications inappropriées pour les enfants pullulent sur l’App Store

Un rapport met en garde contre la présence massive d'applications inappropriées, classées comme sûres pour les jeunes enfants, au sein de l'App Store.

Tl;dr 200 applications inappropriées pour enfants trouvées sur l’App Store d’Apple.

Ces applications ont été téléchargées plus de 550 millions de fois.

Le rapport appelle Apple à renforcer les mesures de sécurité pour enfants.

Les applications inappropriées pour enfants envahissent l’App Store

Un rapport récent met en évidence une présence troublante d’applications inappropriées, classées comme convenant à des enfants âgés d’à peine quatre ans, sur l’App Store d’Apple. Ces applications ont été identifiées par les groupes de protection de l’enfance Heat Initiative et ParentsTogether Action, qui, en collaboration avec un chercheur, ont procédé à une revue approfondie des applications disponibles.

Une vérification de 24 heures révélatrice

Leur examen, qui s’est déroulé sur une période de 24 heures, a permis de repérer plus de 200 applications contenant du contenu ou des fonctionnalités préoccupantes pour les tranches d’âge concernées. Parmi elles, on retrouve des applications de chat avec des inconnus, des jeux aux incitations sexuelles ou violentes, et même des applications d’évaluation de l’apparence basées sur l’IA.

Des catégories à risque

Le rapport a mis l’accent sur les applications classées pour les 4 ans et plus, 9 ans et plus, et 12 ans et plus, dans des catégories considérées comme « à risque ». Cela comprend le chat (y compris les applications de chat avec des inconnus et basées sur l’IA), la beauté, le régime et la perte de poids, l’accès à internet non filtré (applications permettant d’accéder à des sites interdits par les écoles) et les jeux.

Les résultats sont alarmants : au moins 24 jeux à caractère sexuel et 9 applications de chat avec des inconnus ont été marquées comme appropriées pour les enfants dans ces groupes d’âge. L’étude a également identifié 40 applications d’accès à internet non filtré et 75 applications liées à la beauté, à l’image corporelle et à la perte de poids portant ces classifications d’âge, ainsi que 28 jeux de tir et de crime.

Un appel à Apple pour renforcer les mesures de sécurité

Le rapport exhorte Apple à améliorer les mesures de sécurité pour enfants sur l’App Store. Il recommande l’utilisation de réviseurs tiers pour vérifier les classifications d’âge des applications avant qu’elles ne soient disponibles au téléchargement, et à rendre son processus de classification d’âge transparent pour les consommateurs. Le rapport complet, intitulé Rotten Ratings: 24 Hours in Apple’s App Store, est accessible en ligne.