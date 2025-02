Apple Intelligence en Chine : un tournant stratégique avec Alibaba

Apple a trouvé un nouvel allié pour lancer son intelligence artificielle en Chine après plusieurs échecs avec d’autres partenaires.

Tl;dr Apple s’associe à Alibaba pour lancer Apple Intelligence en Chine après l’échec des négociations avec Baidu.

L’absence de cette IA a freiné les ventes d’iPhone en Chine, laissant la place à des concurrents comme Huawei.

Apple continue d’élargir ses partenariats en IA, incluant OpenAI aux États-Unis et potentiellement Google avec Gemini.

Un accord clé entre Apple et Alibaba pour l’IA en Chine

Selon un rapport publié par The Information, Apple a conclu un accord avec Alibaba pour intégrer Apple Intelligence en Chine. Cette décision fait suite à des négociations abandonnées avec DeepSeek et Bytedance. Initialement, Apple avait choisi Baidu, mais des problèmes techniques ont empêché l’adaptation de ses modèles d’IA aux exigences d’Apple. Ce partenariat avec Alibaba pourrait permettre à la firme de Cupertino d’accélérer l’arrivée de son IA sur ce marché crucial.

Un marché chinois essentiel mais en difficulté

La Chine représente un marché clé pour Apple, mais l’absence d’Apple Intelligence a freiné ses ventes. Tim Cook a d’ailleurs cité ce retard comme l’une des raisons d’une baisse de 11 % des ventes d’iPhone dans le pays. Pendant ce temps, des concurrents locaux comme Huawei ont profité de ce vide pour séduire les consommateurs chinois avec des innovations technologiques locales et des alternatives performantes.

Un contexte favorable avec l’iPhone SE

Ce partenariat arrive à un moment stratégique, juste avant le lancement attendu du nouvel iPhone SE. Ce modèle plus abordable joue un rôle crucial pour Apple en Chine et en Inde, les deux plus grands marchés mondiaux de smartphones. En intégrant Apple Intelligence à ses appareils, Apple espère relancer ses ventes et séduire une clientèle soucieuse d’innovation mais attentive aux prix.

Une stratégie d’IA flexible pour conquérir de nouveaux marchés

Apple ne se limite pas à la Chine : aux États-Unis, la firme a déjà intégré ChatGPT via un partenariat avec OpenAI. Elle a aussi laissé entendre qu’elle pourrait collaborer avec Google pour utiliser Gemini. Cette stratégie d’ouverture vise à rendre Apple Intelligence plus compétitif face à des acteurs comme Microsoft et Samsung. Avec Alibaba, Apple espère désormais percer un marché où les régulations et la concurrence locale rendent l’innovation plus complexe.