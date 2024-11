Apple Intelligence, le lancement le plus étonnant d’Apple : une bonne ou une mauvaise chose ?

Est-il positif que le lancement d'Apple Intelligence soit le plus décalé de l'histoire d'Apple ?

Tl;dr Apple Intelligence domine la publicité pour l’iPhone 16.

Des fonctionnalités d’Apple Intelligence restent à être déployées.

Apple est peut-être en retard sur le développement de l’intelligence artificielle.

Apple Intelligence : le nouveau visage de l’IA chez Apple

La technologie Apple Intelligence est omniprésente sur toutes les publicités de l’iPhone 16, vous l’avez très certainement remarqué, quelle que soit la chaîne, quel que soit l’opérateur mis en avant. Il s’agit de la nouvelle appellation de tous les outils d’IA d’Apple, allant des outils d’écriture à la création de films souvenirs.

Des fonctionnalités à venir

Cependant, de nombreuses fonctionnalités d’Apple Intelligence ne sont pas encore disponibles. L’Intelligence Visuelle, l’intégration de ChatGPT, Genmoji et Image Playground font partie des fonctionnalités qui seront lancées avec la mise à jour d’iOS 18.2 en décembre. D’autres fonctionnalités sont promises pour de futures mises à jour d’iOS 18. Cependant, certains employés d’Apple, selon Mark German de Bloomberg, estiment que l’entreprise accuse un retard de deux ans dans le développement de l’intelligence artificielle.

Un retard face à la concurrence ?

Il est indéniable que des entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic ont des modèles plus avancés à ce stade. « Les modèles d’IA d’Apple sont démontrablement en retard sur la concurrence, et la société n’ajoute que maintenant des fonctionnalités d’édition d’image que Samsung et Google ont introduites il y a deux générations », déclare Avi Greengart, fondateur et analyste principal chez Techsponential.

Une approche différenciée

Apple Intelligence, malgré un certain retard, se distingue par son approche intégrée à l’IA. En effet, elle n’est pas ajoutée comme une fonction séparée mais est profondément intégrée aux applications et outils que les utilisateurs utilisent quotidiennement. L’intelligence d’Apple résume vos notifications pour vous aider à prioriser, ou si vous voulez supprimer une personne ou un objet indésirable de votre photo, l’icône Nettoyer apparaîtra en bas de l’écran.

La sécurité avant tout

Apple a toujours mis l’accent sur la sécurité de ses utilisateurs. C’est dans cette optique que la société a intégré les principes de l’IA responsable dans la conception de ses outils d’IA. Pour Apple, il est essentiel de prévoir comment ces outils pourraient être mal utilisés ou causer un préjudice potentiel. Le Cloud Computing privé fait partie intégrante de la stratégie d’IA d’Apple, qui traite les requêtes qui sortent de l’appareil pour interagir avec des modèles plus grands, y compris ChatGPT.

Il reste à voir si cette approche prudente d’Apple en matière d’IA portera ses fruits. Mais comme le dit Bob Borchers, vice-président du marketing mondial d’Apple, il est encore tôt pour Apple Intelligence.