L’Apple iPhone 17 surpasse le Pixel 10 Pro avec son nouvel écran, vos yeux vous diront merci

Apple prépare une évolution de l’écran pour son futur iPhone 17, avec des améliorations surpassant celles attendues sur le Pixel 10 Pro. Cette avancée pourrait offrir un meilleur confort visuel et réduire la fatigue oculaire des utilisateurs.

Tl;dr L’iPhone 17 permet de désactiver le PWM pour les yeux sensibles.

Google et Apple proposent des avancées, mais progrès limités.

L’accès au réglage se fait via les paramètres d’accessibilité.

Un nouvel atout discret pour l’iPhone 17

Parmi les multiples innovations dévoilées cette semaine lors du lancement de la nouvelle gamme iPhone 17, une amélioration passe presque inaperçue, et pourtant, elle pourrait bien soulager bon nombre d’utilisateurs : la possibilité de désactiver le PWM (modulation de largeur d’impulsion). Ce mécanisme, utilisé pour gérer la luminosité des écrans OLED, repose sur un scintillement rapide qui, lorsqu’il n’est pas assez rapide, entraîne fatigue visuelle ou migraines chez certains.

PWM : un enjeu croissant pour le confort visuel

Depuis l’arrivée des écrans OLED sur les smartphones Apple avec l’iPhone X, le débat autour du PWM s’intensifie. Beaucoup d’utilisateurs sensibles réclamaient depuis longtemps une solution. La concurrence n’est pas en reste : en août dernier, Google a introduit un mode accessibilité dédié sur ses nouveaux Pixel afin d’augmenter la fréquence du PWM à 480 Hz via l’option « Ajuster la luminosité pour les yeux sensibles ». Une démarche appréciable, même si cette cadence reste insuffisante face aux standards plus exigeants proposés par certains concurrents comme OnePlus, dont les appareils plafonnent à 2 160 Hz.

Désactiver totalement le PWM sur iPhone : mode d’emploi

Avec iOS 26, la marque à la pomme fait un pas supplémentaire. Désormais, sur l’iPhone 17, il est possible de supprimer entièrement le PWM grâce à un nouveau réglage dans le menu accessibilité. Pour activer cette option :

Rendez-vous dans « Affichage et taille du texte » depuis les paramètres d’accessibilité ;

Cochez « Désactiver le PWM », ce qui force l’appareil à utiliser une méthode dite DC-like pour atténuer la luminosité.

Selon la description affichée par Apple, cela doit offrir une sortie d’image plus fluide à faible luminosité – au prix possible de légères altérations sous certaines conditions. Pour l’heure, rien n’indique si cette fonction sera disponible sur des modèles plus anciens ou sur les tablettes iPad compatibles avec iOS 26.

Vers une généralisation du confort visuel ?

La question reste ouverte quant à l’adoption généralisée de ces solutions dans l’ensemble du marché. Si des acteurs comme Google ou Apple avancent prudemment vers une meilleure gestion du PWM – reconnaissance implicite d’une demande réelle –, chaque évolution souligne encore des marges perfectibles. Il faudra donc surveiller attentivement comment ces réglages seront intégrés dans les prochains mois et si d’autres constructeurs suivront. Le confort oculaire s’impose progressivement comme un critère technologique incontournable… mais l’équilibre parfait semble encore hors de portée.