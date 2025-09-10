Google Pixel 10 : une fonctionnalité phare finalement abandonnée

L’une des fonctionnalités innovantes attendues sur le futur Google Pixel 10 ne sera finalement pas proposée. Plusieurs informations confirment ce retrait, suscitant interrogations et spéculations autour des raisons et de l’impact pour les utilisateurs du prochain smartphone.

Tl;dr Google suspend la préversion du Daily Hub du Pixel 10.

L’interface manquait d’ergonomie et de détails utiles.

Une relance est prévue, sans date annoncée.

Un retrait discret pour le Daily Hub de Google

Lancé avec une certaine ambition sur la gamme Pixel 10, le Daily Hub n’aura pas vraiment eu le temps de convaincre. Ce nouvel espace censé centraliser des informations pratiques – météo, événements à venir, recommandations de contenus – vient d’être mis en pause par Google. L’entreprise évoque la volonté « d’assurer la meilleure expérience possible sur Pixel », préférant temporiser plutôt que de proposer un produit inabouti.

Des débuts difficiles face à la concurrence

Pour beaucoup d’observateurs, cette décision ne surprend guère. Inspiré par l’efficace fonctionnalité Now Brief des récents Galaxy S25, le Daily Hub peine à rivaliser en termes d’ergonomie et de visibilité. Sur les smartphones Samsung, l’accès se fait intuitivement grâce à une icône dédiée ou via des notifications sur l’écran verrouillé. Côté Pixel, tout se complique : soit il faut remonter toute la page du flux Google Discover, soit dénicher un widget « At a Glance » peu mis en avant.

Parmi les critiques les plus fréquentes recensées chez les premiers testeurs :

Difficulté d’accès au hub comparée aux solutions concurrentes.

Données affichées trop succinctes (météo réduite à une simple ligne, événements limités à leur titre).

L’absence de détails contextuels nuit à la pertinence.

Seule note positive, la suggestion de contenus s’avérait prometteuse et aurait mérité davantage d’espace pour s’exprimer.

Perspectives et attentes autour de la relance

La prudence actuelle de Google peut être vue comme un choix judicieux. Sur un appareil aussi attendu qu’un Pixel 10 Pro XL, proposer un module peu abouti aurait nui à l’image globale. La marque insiste désormais sur l’importance de « renforcer la personnalisation et la performance avant tout retour du Daily Hub auprès du public ». Impossible toutefois, pour l’instant, d’avancer une quelconque date de disponibilité.

Il subsiste donc un certain flou quant au futur du Daily Hub. Reste que pour tenir tête aux ténors comme Samsung et séduire les utilisateurs exigeants, Google devra cette fois affiner jusqu’au moindre détail son centre névralgique d’informations quotidiennes.

L’enjeu stratégique derrière ce report temporaire

Si le retrait du Daily Hub semble presque logique vu ses limites actuelles, il témoigne aussi d’une volonté claire : celle pour Google de ne pas laisser place à l’à-peu-près sur ses produits phares. Un signal envoyé tant aux adeptes du Pixel qu’à ses rivaux directs… En attendant le grand retour promis — mais reporté — du hub intelligent selon Mountain View.