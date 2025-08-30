Google Pixel 10 : une mémoire vive réduite, la faute aux exigences de l’IA

Le prochain smartphone Pixel 10 de Google pourrait surprendre par une quantité de mémoire vive inférieure aux attentes. Cette décision serait liée à l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle, gourmandes en ressources et nécessitant des compromis techniques.

Une place prépondérante pour l’IA sur le Pixel 10

L’arrivée du Google Pixel 10 s’accompagne d’une orientation résolue vers l’intelligence artificielle embarquée. Mais ce choix technologique soulève déjà des questions sur la pérennité des performances du terminal. D’après les révélations du média spécialisé Android Authority, une part conséquente de la mémoire vive du téléphone est en effet dédiée en permanence à l’AICore, un service fondamental pour le fonctionnement du nouveau chipset Tensor G5.

Mémoire vive : une réserve imposante pour l’AICore

Dans le détail, sur les 12 Go de RAM annoncés sur le modèle standard, près de 3,4 Go sont systématiquement monopolisés par cette couche logicielle. Cette allocation vise à garantir la réactivité immédiate de fonctions comme « Magic Cue », « Voice Translate » ou « Pixel Studio », qui exploitent toutes la puissance de l’IA maison. Résultat : l’utilisateur ne dispose plus que d’environ 8,6 Go pour ses usages quotidiens.

Chez Google, cet arbitrage technique a déjà été opéré sur d’autres modèles : les versions Pro du Pixel 9, par exemple, embarquaient une réserve similaire (quoique moindre) — mais elles étaient équipées de 16 Go de RAM, atténuant ainsi la contrainte. Sur le Pixel 10 Pro et ses variantes XL ou Fold à venir, là encore dotés de 16 Go, cette limitation se fait nettement moins sentir.

Péril à long terme sur les performances ?

Pour ceux qui tirent pleinement profit des fonctionnalités IA du Pixel, ce choix garantit une expérience sans latence. Néanmoins, dès lors que l’on s’éloigne de ces usages pour jongler entre applications gourmandes ou jeux exigeants, cette gestion serrée de la mémoire pourrait devenir problématique. Il devient alors plus probable d’atteindre rapidement les limites disponibles et d’être contraint de relancer certaines applications — un phénomène qui risque fort d’empirer avec le temps.

Car il faut rappeler que Google promet des mises à jour logicielles jusqu’en 2032. À mesure que les applications évoluent et que les modèles IA grandissent potentiellement dans leur taille, la fraction accessible au consommateur pourrait se réduire davantage. Cette réalité distingue le Pixel 10 des autres smartphones sous Android disposant aussi de 12 Go de RAM, mais sans pareil verrouillage.

Bilan et perspectives utilisateur

Alors que la compétition sur l’innovation mobile s’intensifie, la stratégie adoptée par Google interroge quant au compromis imposé entre avancées IA et polyvalence matérielle. Faut-il sacrifier durablement une part non négligeable de mémoire vive pour profiter pleinement d’un assistant intelligent ? La question mérite réflexion avant tout achat d’un Pixel 10.