Attention aux concerts avec les iPhone Air et 17 Pro

Les projecteurs et écrans LED peuvent générer des artefacts sur les clichés, Apple promet une mise à jour corrective prochaine.

Tl;dr Apple reconnaît un bug sur la caméra des iPhone Air et iPhone 17 Pro, causant des zones noircies et des lignes blanches sur certaines photos.

Le problème survient surtout lors d’expositions à des lumières LED très brillantes, comme lors de concerts ou spectacles.

Apple prévoit un correctif logiciel, mais aucune date de déploiement n’a encore été communiquée, invitant à la prudence avant achat.

Lumières vives, caméras fragiles

Si les nouveaux iPhone Air et iPhone 17 Pro suscitent déjà l’impatience, un détail vient ternir l’attente. Alors même qu’ils n’ont pas encore franchi la porte des boutiques, Apple admet l’existence d’un bug touchant la caméra de ces modèles. Lors de tests réalisés pour le média CNN Underscored, certains clichés pris en concert révélaient des défauts intrigants : « des portions noircies et de petites lignes blanches apparaissaient sur environ une photo sur dix, notamment devant l’écran LED de la scène ». Un souci d’autant plus fâcheux que ces artefacts perturbent le rendu final.

D’où vient le problème ?

La firme de Cupertino précise que cette anomalie surviendrait « dans des cas très rares, lorsque l’appareil photo est directement exposé à une lumière LED extrêmement brillante ». Les spectacles et concerts, où projecteurs et écrans envahissent souvent le champ de vision, semblent donc particulièrement concernés. Pour celles et ceux qui s’apprêteraient à immortaliser leurs souvenirs en live avec un appareil flambant neuf, mieux vaut rester vigilant.

Mises en garde et perspectives

Ce genre d’incident rappelle que les caméras de smartphones ne font pas toujours bon ménage avec les éclairages puissants. On pense notamment aux lasers utilisés lors de certains shows, capables — même à faible puissance — d’endommager irrémédiablement le capteur photo d’un téléphone. À vrai dire, aucune mise à jour logicielle ne peut réparer un capteur brûlé par un faisceau trop intense ; mieux vaut donc se montrer prudent dans ce type d’environnement :

Évitez d’orienter votre smartphone vers des sources lumineuses directes.

Soyez attentif lors d’événements où lasers ou LEDs dominent la scène.

Heureusement, dans ce cas précis, il ne s’agit « que » d’un problème logiciel. Selon Apple, une correction a déjà été identifiée et sera déployée via une prochaine mise à jour. Reste toutefois une inconnue : aucune date n’a été communiquée pour la diffusion du correctif.

A surveiller avant tout achat

En définitive, si vous envisagez de précommander un des nouveaux modèles ou si la photographie événementielle est essentielle pour vous, gardez ce détail en tête. La promesse d’une résolution rapide rassure mais invite aussi à patienter avant de se jeter sur ces innovations signées Apple.