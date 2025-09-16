iOS 26 : plus qu’un lifting, une vraie évolution pratique

Avec iOS 26, Apple mise sur un subtil équilibre entre esthétique modernisée et fonctionnalités intelligentes.

Tl;dr iOS 26 se déploie enfin, apportant un design modernisé et intégré dès l’iPhone 17.

L’IA s’invite au cœur du système d’exploitation mobile d’Apple, avec des fonctions pratiques comme Hold Assist ou Visual Intelligence.

Des améliorations ciblées modernisent la gestion des souvenirs, des conversations et de la conduite connectée.

Une mise à jour pensée pour les smartphones récents

Après de longs mois en version bêta, iOS 26 s’invite officiellement sur les iPhone compatibles. Désormais, chacun peut installer ce système d’exploitation revisité, à condition de posséder un appareil récent — et pour ceux qui découvriront le nouvel iPhone 17, la mise à jour sera déjà intégrée. Mais qu’apporte réellement cette évolution signée Apple ? Entre refonte visuelle, intelligence artificielle enrichie et expériences repensées, le géant californien entend bien convaincre au-delà du simple coup d’œil.

Une refonte esthétique et ergonomique

La première chose qui frappe concerne l’esthétique. L’interface « Liquid Glass » enveloppe désormais menus et applications d’un effet translucide, réglable selon ses préférences via les réglages. Certains apprécieront ce souffle de modernité, d’autres pourront atténuer sa présence pour privilégier la lisibilité ou préserver la performance. Même la Caméra, souvent inchangée depuis des années, adopte ce nouveau style. Résultat : une présentation plus épurée, des éléments clés comme le format ou le ratio photo mis à portée de doigt, mais aussi quelques habitudes à revoir pour les utilisateurs fidèles.

L’intelligence artificielle au service de l’utilisateur

La version 26 ne se limite pas à un lifting ; elle intègre aussi des fonctionnalités inspirées des meilleurs concurrents. Parmi elles, on note l’arrivée d’une gestion intelligente des appels : l’iPhone peut désormais demander aux interlocuteurs de s’identifier avant de vous déranger — une option héritée des appareils Google Pixel. Autre nouveauté pratique : « Hold Assist » garde votre place dans une file d’attente téléphonique pendant que vous vaquez à vos occupations ; le smartphone sonne dès que votre tour arrive.

Les usages quotidiens profitent également d’un renforcement de l’IA avec « Visual Intelligence ». Cette technologie permet notamment d’interagir avec une capture d’écran (poser une question à Siri ou ChatGPT sans ouvrir une autre application), voire d’ajouter un événement au calendrier si une date figure sur l’image. Quelques gestes suffisent pour gagner du temps — et éviter la navigation fastidieuse entre applis.

Photos, Messages et CarPlay : des évolutions attendues

Difficile d’ignorer les changements opérés sur l’application Photos. Après la refonte controversée de l’an dernier, Apple propose désormais une navigation simplifiée entre clichés organisés par événements (avec plus de contexte ajouté) et vue chronologique classique. Un menu à deux onglets fluidifie clairement le passage entre souvenirs et timeline exhaustive.

Du côté des échanges, l’app Messages s’enrichit elle aussi : un outil de sondage fait son apparition. Résultat ? Les participants voient en temps réel qui a voté pour quelle proposition grâce à un affichage graphique simple ; ajouter une nouvelle option est tout aussi intuitif.

Enfin, impossible d’oublier CarPlay qui hérite lui aussi du design Liquid Glass ainsi que de nouveaux widgets personnalisables :

Soutien aux Live Activities pour suivre notifications clés en voiture.

Divers contenus multimédias peuvent désormais s’afficher sur l’écran principal du véhicule.

En somme, sous ses airs de lifting esthétique, iOS 26 s’avère truffé d’améliorations pratiques pensées pour fluidifier chaque usage quotidien — sans jamais tourner le dos à la personnalisation chère aux utilisateurs Apple.