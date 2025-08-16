iOS 26 : découvrez les nouveautés de la troisième bêta publique déjà disponible

Apple a publié la troisième version bêta publique d’iOS 26, permettant aux utilisateurs d’explorer en avant-première les dernières nouveautés du système d’exploitation. Cette mise à jour inclut plusieurs améliorations et fonctionnalités inédites à découvrir dès maintenant.

Tl;dr iOS 26 bêta 3 apporte de nouveaux effets Liquid Glass

Animations plus fluides et six sonneries inédites ajoutées

Premiers indices d’une traduction en temps réel sur AirPods

Un pas de plus vers la version finale d’iOS 26

À mesure que la sortie du très attendu iPhone 17 se rapproche – attendue pour le 9 septembre – Apple affine sa stratégie logicielle. Moins d’une semaine après la précédente, la troisième version bêta publique d’iOS 26 est désormais disponible. Un fichier imposant, puisqu’il pèse plus de 10 Go, mais qui n’introduit pourtant que peu de nouveautés majeures à ce stade avancé du développement.

Des raffinements esthétiques au cœur de l’expérience

Impossible d’ignorer le travail réalisé autour du design signature « Liquid Glass ». Si certains utilisateurs avaient critiqué un manque de lisibilité lors des premiers essais, cette bêta peaufine l’approche : les effets de dispersion colorée s’intensifient autour du sélecteur, conférant aux contours des reflets arc-en-ciel encore plus marqués. Notons aussi que l’écran verrouillé profite désormais pleinement des effets Liquid Glass, y compris sur l’horloge et les widgets. Malgré cela, la transparence reste une constante assumée, voire accentuée par endroits.

Mais ce n’est pas tout. Les animations profitent, elles aussi, d’un traitement de faveur : transitions plus rapides, accès et fermeture d’applications rendus particulièrement fluides… Rien n’a été laissé au hasard pour améliorer le confort visuel au quotidien.

Nouvelles sonneries et accueil repensé

Pour ceux qui souhaitaient un vent de fraîcheur côté personnalisation, six nouvelles variantes du classique « Reflection » font leur apparition : Buoyant, Pond, Dreamer, Pop, Reflected et Surge. Des options supplémentaires certes subtiles, mais qui participent à renouveler l’expérience utilisateur. Par ailleurs, lors du passage à iOS 26, une séquence d’accueil inédite guide les usagers dans les évolutions majeures introduites par cette mouture – notamment le fameux Liquid Glass –, rendant la transition moins abrupte pour les moins avertis.

Vers une traduction en temps réel ?

Au-delà des ajustements visibles immédiatement, certaines lignes de code repérées dans cette bêta révèlent un projet ambitieux : offrir prochainement une fonction de traduction instantanée, compatible avec iOS, mais aussi avec les AirPods. Si rien n’est finalisé ni accessible pour le public pour l’instant, cette piste suscite déjà beaucoup d’attentes après l’échec relatif des précédentes tentatives maison dans ce domaine.

Pour résumer ces évolutions :

Nouveaux effets visuels : amélioration du rendu Liquid Glass et animations.

amélioration du rendu Liquid Glass et animations. Sonnéries inédites : personnalisation sonore enrichie.

personnalisation sonore enrichie. Pistes prometteuses : traduction en temps réel à venir.

Même si aucune révolution n’est annoncée avant la version définitive prévue pour septembre, ces ajustements témoignent du souci du détail porté par Apple, soucieux d’un lancement aussi fluide que possible pour sa nouvelle génération logicielle.