iOS 26 : vos AirPods bientôt transformés en traducteur instantané, découvrez le fonctionnement

Avec la prochaine mise à jour iOS 26, les AirPods pourraient bientôt permettre la traduction en temps réel. Cette fonctionnalité transformerait les écouteurs d’Apple en outil pratique pour comprendre et converser dans différentes langues instantanément.

Tl;dr Traduction en temps réel bientôt sur AirPods Pro et iPhone.

Nouveaux gestes pour activer la fonction de traduction.

Lancement possible avec l’iPhone 17 en septembre.

Des AirPods au cœur de la traduction instantanée

S’il fallait retenir un chantier majeur pour Apple ces derniers mois, c’est bien l’intégration de la traduction en temps réel dans son écosystème. Lors de la dernière conférence WWDC 2025, l’annonce avait déjà fait grand bruit : avec iOS 26, il deviendrait possible d’activer une traduction instantanée depuis les applications FaceTime, Messages, ou encore le téléphone classique. Mais ce que certains n’avaient pas anticipé, c’est l’arrivée imminente d’une fonction similaire… sur les célèbres écouteurs AirPods.

Un geste inédit pour activer la traduction

Une image découverte dans la sixième bêta développeur d’iOS 26 a mis la puce à l’oreille : des AirPods, entourés de textes multilingues (anglais, français, allemand, portugais), suggèrent une fonctionnalité de traduction directe via ces écouteurs. Selon les informations relayées par 9to5Mac, tout indiquerait qu’une simple pression simultanée sur les tiges des deux AirPods lancerait cette fameuse traduction en temps réel, directement connectée à l’application Traduire intégrée à l’iPhone.

Compatibilité et lancement attendu

Côté matériel, seuls les modèles récents – à savoir les AirPods Pro 2 et futurs AirPods 4 – seraient compatibles avec ce nouveau geste. Les rumeurs évoquent également une nouvelle génération d’AirPods Pro 3, susceptible d’intégrer non seulement cette innovation, mais aussi d’autres avancées en matière de capteurs et de suivi, comme le laissent entendre certaines lignes du code d’iOS 26.

Pour mieux se repérer, voici un résumé rapide des prérequis :

L’iPhone doit être compatible avec « Apple Intelligence ».

». Sont également requis : iPad ou Mac récent, ou encore Apple Watch Series 9/Ultra 2.

Lancement prévu lors du prochain événement Apple ?

Si l’on se fie aux indiscrétions recueillies ici et là, il semble peu probable que cette fonction soit disponible sur les générations précédentes d’iPhone. Certains analystes – à l’image de Bloomberg’s Mark Gurman – avancent que la firme aurait préféré temporiser après le tollé suscité par le retard des nouveautés Siri annoncées en 2024. L’hypothèse dominante aujourd’hui ? Un lancement officiel lors de la keynote prévue autour du 9 septembre prochain, en même temps que l’arrivée attendue des nouveaux iPhone 17 et potentiellement des AirPods Pro de troisième génération.

La promesse est ambitieuse : transformer chaque conversation multilingue en expérience fluide… et peut-être convaincre les plus sceptiques que l’intelligence embarquée sur nos appareils a franchi un nouveau cap.